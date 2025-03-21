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    詐團小額借貸廣告詐財！被害人遭逼學狗爬、脫衣打屁股

    詐騙集團在網路刊登的小額借貸廣告。（警方提供）

    詐騙集團在網路刊登的小額借貸廣告。（警方提供）

    2025/03/21 18:59

    〔記者蘇福男／高雄報導〕詐騙集團首腦程男，在網路刊登小額借貸廣告，被害人不但分文未拿到，還被脅迫催繳利息，甚至逼學狗爬、脫衣打屁股極盡凌虐。警方逮捕程嫌等7人，清查高屏地區至少有30人受害，3年來共詐財300萬元。

    刑事局南打中心接獲情資，得知有多次詐欺犯行的程男（30歲）自組詐騙集團，在網路刊登小額借貸廣告，吸引許多急需現金的民眾上門借貸，程嫌等人誆稱借錢需先付3、5萬元小額手續費，並簽本票，聲稱隨後會交付貸款，但被害人不但一毛錢都沒拿到，還被催繳利息。

    有被害人因付不出錢，被逼脫光衣服學狗爬，遭嫌犯拿球棒打屁股，犯嫌並恐嚇被害人本票有地址，不還錢將上門對其家人不利。

    刑事局南打中心配合警政署「全國同步掃黑、打詐行動專案」，去年11月至今年2月展開數波搜索行動，在三民區及高屏地區逮獲主嫌程男等7人，查扣手機、討債影片及本票等物證，統計詐團3年來以同樣手法詐騙約300萬元。

    警詢後，依詐欺、加重重利及妨害自由等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，程嫌坦承犯行，檢方命其10萬元交保候傳，其餘人請回。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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