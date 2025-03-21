投資泰達幣狠詐近千人31.2億 3主嫌起訴求刑20年

雲林地檢署偵辦以實體幣店詐騙投資案，短短半年有上千人受害，損失金額達31.2億元，全案偵結起訴17名嫌犯。（雲林地檢署提供）

2025/03/21 16:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署偵辦實體幣店涉嫌詐騙投資泰達幣（USDT）洗錢案，半年被害人多達840人，粗估詐騙金額高達31.2億元，今天（21日）偵查終結起訴17人，多數被害人身家財產遭洗劫一空，甚至有重症病患醫藥費也被騙光，還有人拿房地產抵押借款投資，雲林地檢署檢察官建請法官對劉姓、周姓、游姓3主嫌從重量刑處20年有期徒刑，以儆效尤。

雲林地檢署檢察官段可芳2023年偵辧假投資車手詐欺案，發現周姓父子3人涉嫌勾結詐騙集團水房，成立實體幣店，以投資加密貨幣詐騙被害人，成立專案小組擴大偵辦，經過1年半追查，周氏一家人宛如黑色豪門企業的劇情，利用假幣店真水房及假物流真車手的天衣無縫合作，境外機房配合，在境內取錢後隨即將錢洗至境外。

請繼續往下閱讀...

雲林地檢署起訴書指出，周姓主嫌（26歲）家中原經營薑母鴨店，周嫌曾涉嫌擔任詐團水房合作的個人幣商，派員工與被害人面交取款，前詐團被查獲他未被抓，但認為場外交易有暴利可圖，2023年3月先加盟某家實體幣店，學習形式KYC、免責聲明等流程。

起訴書指出，周嫌接著透過周父名下的公司成立實體幣店，邀游嫌（56歲）等人加入，再由曾擔任詐團水房首腦的劉姓（32歲）仲介境外機房與及台灣車隊，機房以話術引導被害人到其開設的實體幣店交付現金，周嫌弟弟（25歲）即把被害人購買的USDT存人被害人提供的機房後台錢包或是引導被人害下載加密貨幣錢包後匯入，等USDT匯入後，即由機房成員接手立即引導，匯至假投資平台。

起訴書指出，周嫌加盟的實體幣店總店負責人發現疑有詐團到加盟店交易，且被人檢舉涉詐，要求旗下加盟店對USDT轉出與接手方均需實名制，防止水房幣商到加盟店洗錢，沒想到周嫌、劉嫌另起爐灶擴大營業，在全台各地開立USDT兌換所，建立被害人內控表單、教導店員面對檢警時應對方式。

游嫌甚至以物流公司名義，把車手包裝為物流公司人員，每日負責收取大筆贓款分送到周家及各公司銀行帳號，再結匯美元匯至香港、泰國等，周家獲取暴利上億元用來買豪宅、名車等。

起訴書指出，從2024年1月到7月10日，已報案被害人達800多人，損害金額達31億2859萬元，全案昨天偵查結終起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

雲林地檢署偵辦以實體幣店詐騙投資案，短短半年有上千人受害，損失金額達31.2億元，全案偵結起訴17名嫌犯。（雲林地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法