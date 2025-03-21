小貨車追撞、輾壓機車害騎士摔死 駕駛賠騎士父母255萬緩刑

楊姓男子去年駕駛小貨車，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治（記者林嘉東翻攝）

2025/03/21 16:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓男子去年駕駛小貨車送花途中，未注意車前狀況，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治。基隆地院審理後審酌楊男坦承犯行已支付被害人父母合計台幣255萬元賠償，依過失致死罪判楊6月徒刑，緩刑2年。

判決指出，25歲楊姓男子去年10月5日傍晚5時許，駕駛花店小貨車行經基隆市仁愛區南榮路76號前，追撞輾壓前方、56歲楊姓男子騎乘的機車，楊人車倒地後，因頭部、全身多處受創，傷重不治。

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檢方調查後認定，楊男應注意而未注意車前狀況，又未與前車保持安全距離，致追撞，並輾壓楊男的機車，是肇事主因，依楊男涉犯過失致死罪起訴。

法院審理時，楊坦承犯行，賠償楊母與楊父合計255萬，法官審酌楊已賠償楊母與楊父255萬元，並已分別匯款127萬5千元至兩人帳戶，依過失致死罪判處楊男6月徒刑，緩刑2年，緩刑期間須接受3場法治教育課。

楊姓男子去年駕駛小貨車，行經基隆市南榮路段時，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治，被法院依過失致死罪判楊6月徒刑，緩刑2年。 （記者林嘉東翻攝）

楊姓男子去年駕駛小貨車，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治，被法院依過失致死罪判楊6月徒刑，緩刑2年。 （記者林嘉東翻攝）

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