為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小貨車追撞、輾壓機車害騎士摔死 駕駛賠騎士父母255萬緩刑

    楊姓男子去年駕駛小貨車，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治（記者林嘉東翻攝）

    楊姓男子去年駕駛小貨車，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治（記者林嘉東翻攝）

    2025/03/21 16:28

    〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓男子去年駕駛小貨車送花途中，未注意車前狀況，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治。基隆地院審理後審酌楊男坦承犯行已支付被害人父母合計台幣255萬元賠償，依過失致死罪判楊6月徒刑，緩刑2年。

    判決指出，25歲楊姓男子去年10月5日傍晚5時許，駕駛花店小貨車行經基隆市仁愛區南榮路76號前，追撞輾壓前方、56歲楊姓男子騎乘的機車，楊人車倒地後，因頭部、全身多處受創，傷重不治。

    檢方調查後認定，楊男應注意而未注意車前狀況，又未與前車保持安全距離，致追撞，並輾壓楊男的機車，是肇事主因，依楊男涉犯過失致死罪起訴。

    法院審理時，楊坦承犯行，賠償楊母與楊父合計255萬，法官審酌楊已賠償楊母與楊父255萬元，並已分別匯款127萬5千元至兩人帳戶，依過失致死罪判處楊男6月徒刑，緩刑2年，緩刑期間須接受3場法治教育課。

    楊姓男子去年駕駛小貨車，行經基隆市南榮路段時，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治，被法院依過失致死罪判楊6月徒刑，緩刑2年。 （記者林嘉東翻攝）

    楊姓男子去年駕駛小貨車，行經基隆市南榮路段時，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治，被法院依過失致死罪判楊6月徒刑，緩刑2年。 （記者林嘉東翻攝）

    楊姓男子去年駕駛小貨車，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治，被法院依過失致死罪判楊6月徒刑，緩刑2年。 （記者林嘉東翻攝）

    楊姓男子去年駕駛小貨車，追撞、輾壓前方機車，致楊姓騎士摔車傷重不治，被法院依過失致死罪判楊6月徒刑，緩刑2年。 （記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播