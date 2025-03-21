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    首頁　>　社會

    高雄69歲老翁山區失聯 跌落水圳被尋獲

    高雄六龜警消和民間救難人員發現跌落在水圳的許翁後，趕緊將他救護送醫。（警方提供）

    高雄六龜警消和民間救難人員發現跌落在水圳的許翁後，趕緊將他救護送醫。（警方提供）

    2025/03/21 13:15

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄桃源區69歲許姓老翁昨（20）日下午離家外出後不知去向，因衣著單薄，身上又未帶手機，家人緊急報警協尋，晚上8點多，警消和民間救難協會人員在一處水圳尋獲失溫許翁，趕緊將他送醫治療。

    六龜警分局昨下午接獲洪姓女子報案，指父親2點多離家外出後不知去向，因衣著單薄，身上又未帶手機，家人無法確認失聯確切位置，求警協尋。

    六龜分局立即發動轄區各分駐派出所，依發布照片特徵展開協尋，經調閱轄區路口監視器發現，許翁下午2點45分徒步行經台27線與台27甲線路口往南行進。

    派出所透過地方社區、社團Line群組動員協尋，仍一無所獲，分局長蘇茂智眼見天色已昏暗、氣溫驟降，許翁恐流落荒野造成失溫，情況危急，指示通知六龜救難協會飛鷹大隊協助搜尋。

    六龜救難協會飛鷹大隊理事長陳明華率7名隊員和員警展開地毯式搜尋，晚上8點多在台27線10公里處，六龜源通香腸攤斜對面下坡產業路，發現跌落在水圳的許翁，當時許翁衣服已全濕，身體因失溫而蜷曲，雙手並緊抓著雜草、意識薄弱，六龜消防隊立即將他救護送醫。

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