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    男子獨攀冰封合歡西峰失聯 南投警消出動搜救

    合歡山21日天氣轉晴，山上仍有積雪，有男子獨攀合歡西峰失聯。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」粉專）

    合歡山21日天氣轉晴，山上仍有積雪，有男子獨攀合歡西峰失聯。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」粉專）

    2025/03/21 12:09

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山17日開始下起三月雪，山上呈現冰雪世界，有男子20日獨攀合歡西峰，今日凌晨仍未回到住所點，農場主人報案求援，包括消防、神鷹、太管處登山搜人員已出發搜尋，由於男子失蹤範圍完全沒有訊號，加上冰雪覆蓋使得搜救困難度度大增。

    南投縣消防局指出，今天凌晨4點多，有自稱是農場主人的民眾報案，指有名男子昨日獨自攀爬合歡西峰，遲至今天凌晨仍不見人影，擔心其安危，請求消防局出動協尋救援。

    包括仁愛消防分隊、梨山神鷹山區搜救、太警隊、太管處都出動搜救人員，上午7點半出發，中午前剛進入搜救範圍。

    據透露，合歡西峰只有在攻頂以及下山到華崗手機才會接收到訊號，其他的山域都是訊號死角，因此也一直無法有失蹤男子的任何訊息。今天山上天氣比較好，冰雪漸融化，唯山上路況仍是有結冰、積雪，搜救困難度增加。

    該名男性的年齡等資料並不清楚，只知是外地人，無法了解該男性為何選在下雪時間獨攀合歡西峰，目前搜救行動進行中。

    合歡西峰位於仁愛鄉翠華村、力行村之間，太魯閣國家公園西端，為台灣百岳之一，海拔3145公尺，步道長度6700公尺，從合歡北峰三角點可以前往合歡西峰，但路程遙遠，步道崎嶇，回程時間為去程的2倍，往返約需10~13小時。

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