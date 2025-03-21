「假律師騙倒真律師」案外案 中檢查到中市府經發局人員與警察涉洩密

台中地檢署偵辦假律師案時，意外查獲台中市政府經發局人員與兩名警察涉嫌洩密。（記者張瑞楨攝）

2025/03/21 11:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕大學畢業的男子張志吉偽造法學博士證書，竟騙倒真律師擔任一家律師事務所的法務顧問，向外承攬訴訟，檢警調搜索時，意外查獲他還勾結台中市政府經濟發展局工商登記科約僱人員蔡廣仁，以及台中市警局派出所副所長所長陳兆鉮（左金，右申，金申）與楊姓警員，非法取得公司登記與董監事個人資料，以及民眾的個人資料，張志吉與蔡廣仁兩人准予羈押，中檢今天（21日）對張、蔡與兩名警察共9人，提起觸犯「貪污治罪條例」與「個人資料保護法」，以及「律師法」與刑法詐欺取財、洩漏國防以外機密罪公訴。

台中地檢署起訴指出，此案是檢察官徐慶衡官主辦，檢察官謝怡如、吳昇峰、黃鈺雯協辦，指揮調查局中機站、警政署政風室、台中市政府警察局督察室等單位偵辦，大學畢業的男子張志吉（36歲），沒有律師資格，卻能騙過真正的律師，從2022年起出任台中市西屯區一家法律事務所的法務顧問，以律師身分招攬訴訟業務，在女友的協助下，還聘任3名女子當法務助理，甚至刊登具有法學博士學位的廣告（偽造學歷證書），導致4 名被害民眾誤信，支付委任費用12萬5500元。

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檢警調偵查時更意外發現，張男還透過昔日大學同學，任職中市政府經濟發展局工商登記科約僱人員蔡廣仁（36歲），非法查詢並洩漏數十筆公司登記、董監事個人資料，讓張男免付查詢規費等不法利益金額3190元，以及讓張男的李姓友人獲得不法利益380元。

此外，張男還參與警友團體，認識台中市警察局第四分局的派出所副所長陳兆鉮與楊姓警員，請託2人利用警用小電腦M-POLICE線上整合查詢系統，非法查詢並洩露多筆個人資料、車籍資料給他，中檢發動4波搜索行動、搜索10處所，扣押偽造的張志吉法學博士學位證書等證物，並向法院聲請羈押禁見張志吉與蔡廣仁獲准。

台中地檢署依「貪污治罪條例」的公務員對於主管事務圖利罪，「個人資料保護法」的公務員假借職務上機會違法蒐集、處理個人資料罪，「律師法」的無律師證書，意圖營利辦理訴訟罪，以及「刑法」之詐欺取財、洩漏國防以外秘密、偽造文書等罪名，今天對上述9人，包括張男與女友，以及聘僱的3名女性法務助理，還有張的李姓友人，以及經發局約聘僱人員蔡廣仁、兩名警察提起公訴。

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