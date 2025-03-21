曾被連撞3次...... 台南仁德民宅疑遭人為縱火 警方鎖定1可疑車輛車型

台南仁德1民宅凌晨火警疑人為縱火，警方鎖定1可疑車輛車型追查中。（讀者提供）

2025/03/21 11:15

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德區成功一街一處民宅今（21）日凌晨1時許傳出火警，51歲楊姓屋主自行逃生，無人傷亡，但屋主聲稱「聽到有人丟東西，就失火了！」警方調閱周邊監視器，目前已鎖定1輛可疑車輛的車型，進一步追查中。

該起火警發生當下，屋主原在2樓睡覺，疑似聽到有投擲東西的聲音，即看到2樓起火燃燒，懷疑是有人丟汽油彈。警方調閱監視器，發現案發前有1部車輛經過之後，該民宅就出現火光，不過現場初步並未發現汽油彈的痕跡，起火原因仍待進一步調查釐清，並已鎖定特定車型，也已請示檢察官指揮偵辦中。

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而今天的火警發生前，月初該棟民宅大門也曾遭人駕車連撞3次，當時肇事男子主動報警並自稱是不小心，但地方民眾認為，該民宅1樓為私人神壇，門旁左右各有瓦斯桶和金爐，要不小心連撞3次，「要有相當的技術」。警方在肇事車輛查獲俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，已依法移送台南地檢署。

而屋主兒子因債務問題，目前離家不知去向，昨曾有債主登門找人。地方還有傳聞其疑涉及詐騙集團黑吃黑，不過警方表示此傳聞是否屬實，目前無從證實。

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