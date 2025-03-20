父用抱枕悶死4月大男嬰藏屍6年深表悔悟 判2年緩刑4年

黃姓男子因不滿4月大的兒子哭鬧，被控用抱枕蓋住兒子的口鼻致死，法官審酌他深表悔悟，給他自新機會判緩刑4年。（資料照）

2025/03/20 17:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男子與楊姓妻子於8年前生下男嬰，隔年初黃男因不滿4個月大的兒子吵鬧，用抱枕蓋住兒子的口鼻致死，把兒子遺體放入行李袋內，藏屍長達6年，直至前年底才把兒子的遺骸丟到基隆老家才曝光。基隆地檢署將黃男依涉過失致死、遺棄屍體2罪起訴。基隆地院近日審結，法官考量他深感悔意，應無再犯之虞，依過失致死罪、遺棄屍體罪，分別判1年8月徒刑、8月徒刑，合併判處應執行2年徒刑，緩刑4年。

基隆地檢署起訴，黃男與楊姓女子婚後，於2017年11月生下兒子，隔年3月，黃在妻子外出後，因不滿兒子哭鬧，竟拿抱枕蓋其口鼻，忽略嬰孩無翻身、掙扎能力，發現時已經身亡。黃男事後，將此事告知妻子，決定將兒子遺骸放進入行李袋內帶在身邊，避免東窗事發。

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夫妻倆後因故離異，兒子遺骸由黃男帶在身邊。前年底，黃男稱想讓兒子落葉歸根，將兒子遺骸帶回基隆老家附近郊區棄置，後因兒子去年適逢入學年齡，教育單位找不到人，通報警政機關，經追查後案件才曝光。

法院審理時，黃男證稱，他有4個小孩，分別3歲到8歲，死掉的小孩是第2個，其餘3個小孩的母親在照顧，他因個人疏失悶死兒子後，把兒子的遺體放在行李袋內6年，只是很單純想把兒子留在身邊；他很後悔，很對不起兒子，他以後會好好照顧其他3個小孩，不會再觸犯法律，希望法官給我自新機會。

黃男的前妻也到庭證稱，她尊重法院的決定，不希望法院重判黃，因為黃已有在反省，也知道黃當時並不是故意的，她希望黃可以有時間常常回去看另3個小孩，好好照顧他們，對他們負起責任。

法官審酌，黃男犯後確有悔悟，應無再犯之虞，依過失致死罪、遺棄屍體罪，分別判1年8月徒刑、8月徒刑，合併判處應執行2年徒刑，緩刑4年；緩刑期間付保護管束，須接受30小時家庭親子關係認知教育輔導。

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