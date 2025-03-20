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    澎湖詐騙案2月比1月明顯下降 假投資、假交友最常見

    警察局長林温柔說明詐騙案例及種類。（澎湖縣政府警察局提供）

    警察局長林温柔說明詐騙案例及種類。（澎湖縣政府警察局提供）

    2025/03/20 16:19

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局今（20）日公布最新詐騙案件統計數據，2月詐騙案件數17件，較1月37件大幅下降，財損金額新台幣389萬餘元，與1月3667萬餘元相較，降比89.4％。

    詐騙手法方面，假投資類型的案件為4件，占比23.5％，而若加上假交友（投資、徵婚詐財）案件，總計到7件，占比高達41.1％。這顯示假投資與假交友的詐騙手法仍然是目前最嚴重的威脅。

    澎湖縣政府警察局局長林温柔指出，儘管案件數下降，警方仍持續加強打詐力道，近期發動新一波攔阻防詐作為，重新融合第三方力量如金融機構、超商及民間團體等，建立攔匯防護網，培訓超商店員辨識可疑匯款特徵，與金融機構建立「異常匯款雙向通報機制」，全縣58家超商與42間金融分行皆已加入防詐網絡，共同守護民眾的財產安全。此次記者會也運用AI技術，以虛擬主播播報新聞方式進行亮點開場，增加民眾吸睛度及話題性。

    打擊詐欺犯罪是當前治安重點工作，澎湖縣詐騙案件數雖已開始下降，但還是提醒鄉親切勿輕信陌生訊息，涉及金錢轉帳匯款時務必謹慎查證，若遇疑似詐騙情形，立即撥打165反詐騙專線或上165打詐儀錶板網頁查詢，共同攜手防詐打詐，構築無詐家園，保障財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    澎湖縣政府警察局反詐特攻隊，由局長林溫柔領軍。（澎湖縣政府警察局提供）

    澎湖縣政府警察局反詐特攻隊，由局長林溫柔領軍。（澎湖縣政府警察局提供）

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