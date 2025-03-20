2025智慧城市展 北市消防展出多項AI防救災

台北市長蔣萬安也到場觀展，他特別對AI語音輔助受理派遣平台的應用，在消防救災上的創新突破給予高度肯定。（記者鄭景議翻攝）

2025/03/20 13:35

〔記者鄭景議／台北報導〕2025智慧城市展於3月18日至21日在南港展覽館2館盛大開幕，台北市政府消防局以「AI驅動消防科技創新，打造台北安全之都」為主軸，於「2025智慧城市展-台北願景館」展出多項前瞻技術，透過人工智慧與創新科技應用大幅提升防救災效能，讓城市安全更具韌性。

台北市消防局表示，北市在2024年縣市總體暨永續競爭力調查中，成功第四度衛冕總榜冠軍，在「公共安全與消防」領域榮登六都之首，消防局將持續致力於強化數位防災韌性，保護市民的生命安全。

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消防局指出，此次在安全之都展區的亮點包括災害應變雲端協作平臺、AI語音輔助受理派遣平台、消防人員定位救命系統、智慧消防車隊系統、AI救護耗材倉儲管理系統，其中AI語音輔助受理派遣平台，利用AI語音辨識技術，提供即時解析報案內容及精準派遣建議，可優化救援黃金時間。

台北市長蔣萬安也到場觀展，他特別對AI語音輔助受理派遣平台的應用，在消防救災上的創新突破給予高度肯定，他表示AI科技的導入不僅能讓救災行動更加精準，也能確保消防人員與市民的安全，未來市府將持續推動智慧科技應用，打造更高效、更安全的智慧城市。

台北市政府消防局以「AI驅動消防科技創新，打造台北安全之都」為主軸，於「2025智慧城市展-台北願景館」展出多項前瞻技術。（記者鄭景議翻攝）

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