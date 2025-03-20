國中生吸毒又販毒 高雄少輔會介入不再迷失人生

少輔會輔導員介入輔導迷失人生的少年小龍，讓小龍不再接觸毒品和損友。（圖由高市少年隊提供）

2025/03/20 10:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕家住高雄的小龍（化名）從小就不喜歡上學、對學習沒興趣，上國中後更是瀕臨中輟邊緣，由於父親因毒品案坐牢，未料小龍也步上後塵，因使用毒品及涉及販毒進法院，經高雄市少年警察隊少輔會介入，如今已不再迷失人生，從事物流業靠著汗水賺取薪水，並為自己爭取到緩刑機會。

少輔會指出，小龍的爸爸因毒品案服刑中，父母也因此離異，媽媽獨自帶小龍回高雄投靠娘家，但因對家庭矛盾、不安全感及社交圈的負面影響，小龍平時以參加廟會、車行等出入複雜的社交場所為生活重心而接觸到毒品，時常早出晚歸甚至失聯，漸漸走上了自我毀滅的道路，最後還因涉及販賣3級毒品進法院。

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小龍因常蹺課，連學校老師都無奈表示，去小龍家找他的時間，比小龍到校時間還要多，小龍因在校外認識一群用毒朋友導致三番兩次施用毒品而轉介至高雄市少輔會接受輔導，起初輔導員也面臨跟學校老師相同狀況，小龍的家人也常一句我不知道，就把電話掛了，好在經過輔導員鍥而不捨訪視、關懷聯繫並運用專業技巧建立關係後，漸漸打開小龍的心房。

小龍坦承當時完全迷失了自己，認為賣毒可以賺快錢又輕鬆，也可以和朋友一起玩樂，直到輔導員不放棄的輔導及關心，才讓他意識到持續接觸毒品面臨司法裁定的嚴重性，且那些輕易取得的錢財也在不知不覺中很快就花光，問他留下什麼，最後卻是什麼都沒有留下，驚覺如果現在不改變，未來可能就會一直重蹈覆轍甚至服刑被關而失去自由了吧！

小龍在輔導員及親友的鼓勵之下振作生活，努力求職及學習面試技巧，最後也順利應徵上物流業工作，雖然嘴巴喊辛苦、很累，但每月都很期待自己扎扎實實親手賺到那份得來不易的薪水，小龍找到了自己的生活重心，也自然而然脫離過往朋友，小龍穩定的生活也為自己成功爭取緩刑機會。

高市少輔會表示，自2023年7月1日少年事件處理法修法後，針對「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」等3類曝險行為少年，會優先由少輔會對曝險少年施以適當期間之輔導，如評估確有必要，才會請求少年法院處理，以避免少年過早進入司法程序及遭到標籤化。若發現少年出現曝險行為，或少年自覺有觸法風險須尋求保護，可及時向少輔會求助。

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