大罵護理師「長得胖又醜、態度差」 一審判刑3月

南投縣張姓女子就醫對護理師大罵醜又胖、媳度差，見警方到場還拔掉點滴要跟護理師輸贏，被南投地院法官判刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/19 23:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣張姓女子到醫院急診室就醫，吳姓護理師要她換檢查服照X光，張女只想抽血驗肝功能，大罵「長得那麼胖那麼醜，態度還那麼差」，後還打電話給友人說要打死護士。警方獲報到場後，張女拔掉手上點滴欲跟護理師「輸贏」。南投地院法官近日將她依妨害醫事人員執行醫療業務罪名，判刑3個月。

判決書指出，南投縣張姓女子去年5月初凌晨5點多到某家醫院急診室就醫，在急診室先由其他醫療人員為她插上針頭注射點滴，接著吳姓護理師要她換上檢查服準備照X光，張女表示「我不要照X光，要抽血驗肝功能！」，當場大聲咆哮，並大罵「你這種人不適合當護士，長那麼醜、那麼胖，態度還那麼差！」。

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張女罵完還未消氣，隨即打電話給其友人，在電話中揚言要打死那個護士，院方怕張女鬧事而報警，警方到場後張女隨即拔掉點滴，憤怒地逼近吳姓護理師，後由其他人員拉住才未擴大衝突。

張女否認辱罵護理師、揚言要殺她，並稱當時因喝醉被送到醫院急診室，當時說了什麼不記得，但後來也承認當時的確認為護理師態度很差。

南投地院法官認為，張女對醫療人員咆哮，並以「長那麼醜、那麼胖，態度還那麼差！」，對護理師表達鄙視侮辱之意，後來警方到場公權力介入仍不知收歛，已達妨害吳姓護理師執行醫療業務的程度，因此以妨害醫事人員執行醫療業務罪名，判刑3個月，若易科罰金折合9萬元。全案可上訴。

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