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    神韻台中巡演收「引爆炸彈」恐嚇信 防爆犬中山堂搜索

    台中市文化局接獲恐嚇電子郵件，威脅若不取消神韻藝術團演出，19日將在中山堂引爆炸彈。（記者許國楨攝）

    台中市文化局接獲恐嚇電子郵件，威脅若不取消神韻藝術團演出，19日將在中山堂引爆炸彈。（記者許國楨攝）

    2025/03/19 19:20

    〔記者許國楨／台中報導〕神韻藝術團近日已到台灣展開巡迴演出，台中場次下月初演出，文化局近日卻接獲恐嚇電子郵件，威脅若不取消神韻藝術團演出，19日將在中山堂引爆炸彈，警方獲報立即帶同防爆犬地毯式搜索，目前未發現可疑人物或爆裂物。

    不僅台中，基隆市政府文化觀光局也於10日收到恐嚇信，信件中不僅提及炸彈威脅，甚至揚言對神韻藝術團成員開槍射擊，並聲稱已準備槍枝與汽油彈，基隆警方接獲通報後，隨即展開科技偵查，初步判定發信者來自境外，且使用VPN（虛擬私人網路）隱藏真實IP，可能透過多國網路跳板發信，疑似與中國駭客有關。

    據了解，該藝術團係由法輪功人士於2006年在美國紐約創立，主要以中國古典、民族舞蹈表演對外演出，2025年巡迴表演預計在台灣8縣市演出，首場3/20-3/23在基隆市，另台中市演出日期為4/2-4/4。

    台中市文化局接到民眾用E-MAIL說，19日下午會引爆炸彈、要中山堂發出聲明取消神韻演出，不然會引爆炸彈，轄區第二分局獲報率員及鑑識小隊趕赴現場查處，並由市刑大、警犬隊支援防爆犬協助共同全場搜查場檢，另有文化局員工陪同刑大科偵隊追查恐嚇電子郵件，經加強搜尋檢查，未發現可疑人物或爆裂物。

    神韻藝術團由法輪功學員創立，專注於中國古典舞與民族舞蹈的表演，該團近年來在全球巡演，屢次遭受來自中國的恐嚇，目標是阻止演出或施壓各國場館拒絕出借場地，然而，目前尚未發生實際恐怖攻擊，許多恐嚇信件被證實為虛假威脅。

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