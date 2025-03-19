涉洩漏賴總統機密行程 前特勤中心男警官10萬交保

曹姓警官任國安局特勤中心時，涉洩漏賴總統機密行程被收押，台南地院裁定10萬元交保。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/03/19 17:25

〔記者王俊忠／台南報導〕前國安局特勤中心二線二星曹姓警官（收押中），涉洩漏總統賴清德的不公開行程等機密資料，南檢以涉洩漏交付國家機密及公務員洩漏國防以外秘密消息等罪嫌提起公訴，今天移審台南地院。南院指曹嫌坦承犯行，犯嫌重大、無收押必要，裁定10萬元交保。

據調查，38歲曹姓警官是台南人，曾考上成功大學化工系，在成大念書時轉報考警大83期，2018年畢業，分發到保六總隊第一警官大隊服務。賴清德上任總統後，曹員被借調至國安局特勤中心，負責賴總統日常安全維護。

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曹原因涉洩密，2024年12月初遭特勤中心解編，歸建警政署保六總隊，同年12月9日因被檢調查辦、被法院裁定收押禁見。警方依警察人員人事條例規定對他停職，配合檢調偵辦。

據了解，這起洩密案是檢調人員在偵辦其他案件時，從其中1名涉案人手機中，發現竟有賴總統相關行程，且是特勤內部機密檔案，除少數公開行程，還有不公開的總統接見國內外人士名單、維安警力配置及移動路線等。

辦案人員追查發現，來自於總統維安團隊的警衛室中保六曹姓警官，他疑不只1次將總統行程傳給民間友人，檢調追查他是否遭對岸吸收、洩漏總統機密行程。據悉，曹員到案後辯稱只是友人詢問，否認涉及金錢交易等不法。

但，檢調認為曹員曾向維安團隊探詢相關訊息，且外傳是列為機密的總統行程檔案，依違反國家機密保護法等罪嫌，認為他犯嫌重大、有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准迄今，今天才獲台南地院裁定10萬元交保。

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