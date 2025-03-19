桃市房產詐騙財損是一般詐案11倍 市府促申請地籍異動即時通

遏阻不動產詐騙事件，地政事務所比照金融機構，針對高風險登記案件進行關懷提問。（桃市府提供）

2025/03/19 16:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕不動產詐騙案頻傳且單筆損失金額龐大，分析近3個月資料，桃園市不動產詐騙單筆財損是一般詐騙財損的11倍，桃市府將跨局處並結合民間共同防詐，也鼓勵市民申請「地籍異動即時通」等服務，地政局長蔡金鐘表示，桃市目前約有4萬人申請，也率先將地籍歸戶申請納入即時通範圍，讓民眾能在第一時間提高警覺。

不動產詐騙手法多元，例如「假投資，真詐騙」以保證獲利、穩賺不賠誘騙被害人抵押房產借錢投資，「假調解，真詐騙」佯稱免費換票券騙取被害人身分證件，再冒用身分偽造借據本票、委任書等，利用調解機制取得被害人房產，「假檢警，真詐騙」則以被害人涉刑案為由，要求監管金錢或抵押房產。

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統計桃園市去年12月發生詐騙案件2013件，今年1月降至1556件、2月1246件，但其中涉及不動產詐騙案未減反增，去年12月2件、今年1月4件、2月3件，3個月間總計發生4815件詐騙案，財損共32億5382.8萬元，其中不動產抵押詐騙財損6932.5萬元，換算一般詐騙財損單件平均66.2萬元，但不動產財損單筆平均770.2萬元，單筆不動產詐騙財損是一般詐騙案的11倍。

地政局、法務局及警察局今（19日）於市政會議進行「全民防詐，建構不動產安全防線」專題報告指出，為保護民眾不動產安全，跨局處合作推動各項防詐措施，包括地籍異動即時通服務、高風險登記案件關懷提問、延長登記辦理期限、被害人權益保障，以及詐騙案件代理人為地政士之查處等，其中，桃園市率先於申請桃園市不動產地籍歸戶資料時，透過地籍異動即時通同步通知登記名義人，讓市民第一時間提高警覺，防止後續詐騙發生，同時針對曾發生詐騙案的高風險地區，以公文主動通知地主申請地籍異動即時通、住址隱匿等服務，並跨局處結合不動產業者、地政士公會共同防詐，過去1年透過地政事務所、里辦公處、社區關懷據點，針對中高齡族群加強防詐宣導。

副市長蘇俊賓表示，市府將提供更多誘因，鼓勵市民申請地籍異動即時通等服務，並呼籲中央研擬修訂不動產移轉相關法規，強化相關監管作為。

副市長王明鉅表示，依據金融機構防範詐騙的成功經驗，主動察覺是一大關鍵，目前桃園市地籍異動即時通服務約有4萬人申請，市府將結合地稅局、民政局等通知單提供申辦資訊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

遏阻不動產詐騙事件，地政事務所比照金融機構，針對高風險登記案件進行關懷提問。（桃市府提供）

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