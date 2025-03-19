侵占國有山坡地收費濫倒爐渣垃圾 工人3個月大賺6834萬被起訴

檢警與環保人員開挖約2至3公尺，見地下掩埋大量廢棄物。（警方提供）

2025/03/19 17:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名自稱是工人的謝姓男子，去年（2024年）5月向王姓地主承租位於沙鹿區的一筆山坡地後，竟將鄰近的9筆山坡地一併侵占整平，將廣達5697平方公尺的山坡地（約1723坪）收費供人傾倒掩埋廢棄物，包括有重金屬或毒性的爐渣與焚化爐飛灰，僅約3個月就掩埋傾倒1萬公噸廢棄物，他宣稱只賺160萬至200萬，台中地檢署認定他說謊，不法利益恐達6834萬餘元，依違反廢棄物清理法起訴謝男與司機共犯4人，並聲明沒收6834萬餘元不法所得。

起訴書指出，謝男是在去年2月向王姓地主承租沙鹿區一筆山坡地，面積為2621平方公尺（793坪），每月租金2萬7000元，不料，他卻聘僱林姓與陳姓男子，於去年五月起負責現場整地等工作，並侵占屬於個人或屬於台中市政府水利局的國有山坡地九筆，面積約3076平方公尺（930坪），並以每卡車8000元至1萬元代價，收費給人濫倒廢棄物。

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台中市政府水利局於7月發現異常，見現場違規堆置土方，已經違法水土保持法，現場還有廢棄物，通報台中市政府環保局，環保局稽查發現，現場堆置建築廢棄物（俗稱廢土石）與數量挖土機，但無人在現場作業，監控至8月20日下午，見謝男調度駕駛卡車的楊姓司機，到此山坡地傾倒建築廢棄物，環保局會同保安警察第七總隊第三大隊員警稽查，進而追到謝男身上，台中地院准予羈押謝男，楊姓司機10萬元交保。

台中地檢署去年9月到現場測量，發現面積廣達5697平方公尺，被濫倒的廢棄物高達1萬公噸，包括土木或建築廢棄物，廢塑膠或污泥混合物，焚化爐飛灰，菇類的栽培廢棄包（俗稱太空包）等，之後再回填泥土掩蓋，台中地檢署今天（19日）將4人依違反廢棄物清理法起訴。

中檢強調，謝男宣稱約200輛卡車傾倒廢棄物，獲利約160萬至200萬元，但他的說法與現場1萬公噸廢棄物不符，經環保局現場估算，這些廢棄物如果委託合法業者清運，收費高達6834萬餘元，檢方認定謝男不法利益為6834萬餘元，聲請法院沒收。

中市環保局會同員警埋伏，攔截正在傾倒廢棄物的卡車與司機。（警方提供）

檢警與環保人員現場開挖，挖出有重金屬或毒性的爐渣與焚化爐飛灰等廢棄物。（警方提供）

檢警與環保人員估計廢棄物數量達一萬公噸，且多數埋入土中。（警方提供）

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