得不償失！為價值300元遊戲幣賣帳戶 人頭戶判賠被害人100萬

連姓男子賣帳戶給詐騙集團洗錢，助詐團把黃女被騙走的100萬元洗至海外，民事庭法官判連男敗訴，須全額賠償連女被騙走的100萬。（記者林嘉東攝）

2025/03/19 17:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕連姓男子為獲取星城ONLINE遊戲幣30萬元（相當台幣300元），把銀行帳戶、密碼，賣給詐騙集團洗錢，助詐團將黃女被騙走的100萬元洗錢至海外。基隆地院審理後，刑事部分，依連男犯洗錢防制法洗錢罪判8月徒刑，併科5萬元罰金；民事部分，民事庭法官認為，連男與詐欺集團成員都是共同侵權行為人，對黃女的損害應負連帶賠償責任，判連男敗訴，須全額賠償黃女被騙走的100萬。

判決指出，連姓男子前年12月間，將銀行存摺、提款卡、密碼及網路銀行帳號、密碼，賣給詐團獲取星城ONLINE遊戲幣30萬元，相當於台幣300元的報酬。

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詐團另組成員詐騙黃姓女子下載投資軟體APP，跟著老師投資可獲取暴利，黃女信以為真，共投資100萬元，直至無法兌現獲利，才知受騙報案；警方獲報查出黃女匯出的100萬元，進了連男賣給詐團的帳戶後，層層轉匯至海外。

檢方調查後，將連男依涉犯洗錢防制法洗錢罪起訴。案經法院審理後，將連男依犯洗錢防制法洗錢罪判處8月徒刑，併科罰金30萬元；黃女另提起刑事附帶民事訴訟，向連男求償被詐團騙走的100萬元。

民事庭法官認為，連男賣帳戶給詐團，幫詐團洗錢，不法侵害黃女的財產，應對黃女的被騙負損害賠償責任，判連男須全額賠黃女100萬元。

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