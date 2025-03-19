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    開車別當低頭族！ 護理師看導航把人撞重傷賠850萬獲緩刑

    黃姓男子前年在基隆市暖暖區過港路旁整理小貨車上工具，遭蘇女駕駛的租賃車撞成撞傷。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓男子前年在基隆市暖暖區過港路旁整理小貨車上工具，遭蘇女駕駛的租賃車撞成撞傷。（記者林嘉東翻攝）

    2025/03/19 16:39

    〔記者林嘉東／基隆報導〕蘇姓女護理師前年駕駛租賃汽車，行經基隆市暖暖區過港路時，低頭看手機導航，失控撞及站在路旁整理貨車上工具的黃姓男子，致黃男頭、臉、手部等多處挫傷骨折，傷勢嚴重。基隆地院審理時，蘇女允諾賠償黃母台幣850萬元，獲得黃母諒解；法官審酌蘇女已與黃家人達成調解，依過失致重傷害罪判處蘇女4月徒刑，緩刑5年。

    判決指出， 43歲蘇姓女護理師前年7月23日11時許，駕駛租賃汽車，途經基隆市暖暖區過港路，因不熟悉路況，低頭看手機導航時，失控撞及站在路旁整理小貨車上工具，致大蘇女6歲的黃姓男子受有雙側腦部瀰漫性軸突損傷、隻側前葉蜘蛛網膜下出血併水腫、左側基底核出血、額骨骨折、左側顴骨骨折、右側鼻骨骨折、右側肩胛骨骨折、右側第三、四肋骨骨折及雙側肺部挫傷等重傷害，黃男身旁的同事僅受挫傷。

    由於黃男傷勢嚴重，由黃母代為提起重傷害告訴，法院審理時，蘇女深表悔悟，願意賠償黃男850萬元（含強制責任險），黃母也願意原諒蘇女，向法官求情判給蘇女緩刑機會，法官遂依過失致重傷害罪判處蘇女4月徒刑，緩刑5年。

    蘇姓女護理師駕駛租賃車撞及在路旁整理小貨車上工具的黃男，租賃車右側葉子板、引擎蓋受損。（記者林嘉東翻攝）

    蘇姓女護理師駕駛租賃車撞及在路旁整理小貨車上工具的黃男，租賃車右側葉子板、引擎蓋受損。（記者林嘉東翻攝）

    蘇姓女護理師駕駛租賃車撞及在路旁整理小貨車上工具的黃男，租賃車擋風玻璃碎裂。（記者林嘉東翻攝）

    蘇姓女護理師駕駛租賃車撞及在路旁整理小貨車上工具的黃男，租賃車擋風玻璃碎裂。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓男子前年在基隆市暖暖區過港路旁整理小貨車上工具，遭蘇女駕駛的租賃車撞成撞傷。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓男子前年在基隆市暖暖區過港路旁整理小貨車上工具，遭蘇女駕駛的租賃車撞成撞傷。（記者林嘉東翻攝）

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