未見最美董座女友現身 林明佐尚未籌到1200萬交保金

法院裁定前刑事局警政監林明佐以1200萬元交保，但截至今天中午為止，未見同居女友徐培菁（見圖）或親戚朋友現身具保。（資料照）

2025/03/19 15:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，掩護其賭博、洗錢等犯罪，台中地方法院17日諭知陳政谷2億元交保，陳的胞妹不到一天籌足2億元，昨天他走出台中看守所重獲自由，不過，法院裁定涉嫌貪污4451萬元的林明佐，以1200萬元交保，但至今天（19日）中午，仍未見親朋具保，林的同居女友是有「台灣最美董座」之稱，曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長的徐培菁，至今天中午也未見她現身。

至於外傳林明佐的親朋籌不到1200萬元，此說法尚無法證實，不過，對比陳政谷，其胞妹不到1天時間，就能籌到2億元現金，林明佐的親朋籌措交保金的時間，遠高於陳政谷。

請繼續往下閱讀...

台中地院昨天傍晚諭知林明佐交保金額1200萬元，但如果未能於本月21日下午4時提出保證金（交保金），則再延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件，如果提出保證金而交保，准予停止羈押，但限制住居，限制出境出海8月，並應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

台中地檢署起訴指控，林明佐接受陳政谷與徐培菁的賄賂，檢方起訴指出，九州集團總裁陳政谷，指揮史鎮康等32名手下，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營博弈網站，並從2017年至2023年，以旗下剛谷等公司開發的第三方支付平臺，向賭客收取約438億元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取贓款1853萬餘元洗錢。

檢方起訴指控，陳政谷並涉嫌行賄林明佐，檢方搜索林明佐住處，查扣1200萬元來源不明現金，以及高價洋酒等奢侈品，不法所得達4451萬餘元。

檢方指控，徐培菁是林明佐的同居人，也是「百億總裁」陳政谷的女幹部，林明佐於台中市警局刑事警察大隊大隊長任內，涉嫌把偵查機密，洩密給陳政谷與徐培菁等人，林與徐從2022年10月起同居，徐並匯款20萬元給林零花，以每月8萬200元，租用市價462萬元的Range Rover Sport P400給林免費使用，林調任刑事局警政監後，又每月花8萬7000元租「新美齊酒店式公寓」套房給林，堪稱是長期供養林明佐。

檢方指控林明佐共有4451萬餘元來源不明財產，但林明佐僅承認其中的2117萬元是不明來源財產，其餘則是向徐培菁借得，徐培菁則於法院審理時，全盤否認檢方指控，她還強調，外界形容她是「美人計」，此一形容詞對她是奇恥大辱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法