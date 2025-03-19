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    誤將合法投資當詐騙 新北警「烏龍阻詐」還做成新聞

    警方誤以為陳遭詐，在銀行內勸阻陳婦匯錢。（記者徐聖倫翻攝）

    警方誤以為陳遭詐，在銀行內勸阻陳婦匯錢。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/03/19 16:04

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋警分局接獲疑似詐騙通報，前往轄區某銀行查證，但過程中員警便宜行事未仔細核查，誤將合法的黃金投資當成詐騙，造成黃金業者聲譽受損，還發新聞公開業者公司名稱，業者發律師函喊告，板橋警分局發現出錯後頻道歉，但該公司還是有員工不滿，於是今日向媒體投訴。

    據悉，本月5日68歲陳姓婦人在黃金投資公司「聖石金業」業務員陪同下，前往板橋區中正路某銀行臨櫃轉帳28萬元，由於詐騙猖獗，行員為求穩妥通知警方到場核實，板橋警分局板橋派出所獲報也即刻派員趕抵。

    但員警到場後並未詳細核實，第一時間先把聖石金業的林姓業務員與陳婦隔離，且沒有聽取林男任何解釋，就向陳婦說「這就是常見的詐騙手法」，事後還把這起案件作為反詐宣導題材，發新聞提供給媒體報導。

    聖石金業發現自家合法投資竟被當成詐騙，還被發新聞廣傳，隨即派員了解並要求新聞下架、分局道歉，並發律師函喊告，而聖石金業旗下員工不滿警方作為，則向媒體投訴警方毀損商譽。

    板橋警分局表示，經事後查證該業者確實為合法投資公司，為免爭議已協請刊登報導媒體撤下相關新聞。承認錯誤的同時，板橋警分局已對相關同仁做出行政處分，也承諾未來將會加強教育訓練，以免同樣狀況再次發生。

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