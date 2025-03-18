大膽人夫！帶小三回家要求同床玩3P 人妻崩潰訴離

高市林姓人夫要求妻子和小三「和平共處」，甚至把小三帶回家，要求3人同床3P。示意圖。（資料照）

2025/03/18 21:24

〔記者蔡清華／高雄報導〕開砂石車林姓人夫長年在外跑車外遇歐姓女子，被妻子發現後，竟然要求妻子和歐女「和平共處」，甚至把歐女帶回家，要求3人同床3P，還當著妻子面前和小三做愛，人妻忍無可忍，訴請法院調解離婚，並提告求償50萬元，兩人最終離婚收場，人夫與小三判賠25萬元，可上訴。

判決指出，黃姓人妻主張，她與丈夫林男結婚9年育有2名未成年女子，去年3月間突然接獲歐姓女子來電告知，她和林男發生婚外情已2年多，伊質問丈夫也承認上情，還在電腦找到性愛影片，林男竟要求妻子和歐女和平共處，遭原配拒絕後開始與原告冷戰、爭吵。

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黃女指控，丈夫行逕愈加囂張，去年3月31日竟然直接把歐女帶回家，當晚要求3人同床發生性行為，被她予以拒絕後，林、歐2人於翌日凌晨在臥室再度發生性行為，被黃女全程以手機錄影存證。

林男辯稱，他為砂石車司機，長年在外跑車，休假返家向妻求歡，屢遭拒絕，要他至外面花錢，或與他人交往，還要求離婚，他當時考慮子女年幼而未同意。

橋頭地院審理認定，被告2人確侵害配偶關係之身分法益情節重大，斟酌兩造身分、地位、經濟狀況、實際加害情形、被害人痛苦程度，連帶賠償金額以25萬元為適。

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