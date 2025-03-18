國小校聘才藝老師 趁個別指導在琴房猥褻2女童判囚

校聘才藝指導老師涉嫌猥褻、性騷擾2名女童，被高雄高分院判囚。（資料照）

2025/03/18 21:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市張姓校聘竹笛指導老師，教授2名國小女童才藝時，涉嫌親吻嘴巴等性騷擾行為，被高等法院高雄分院依強制猥褻等罪，分別判處徒刑3年5月及易科刑3月，可上訴。

判決書指出，被告張男為高雄市某國小校聘中國笛、竹笛指導老師，負責A女、B女才藝課程。2女童國小畢業後，張男乃持續在她們住處教授才藝。

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2014年9月至2016年6月止，張男兩度在A女住處琴房，利用個別指導上課的機會，涉嫌撫摸她大腿、親吻手、臉頰、嘴巴、撫摸磨蹭手背、手心、甚至擁抱等不當行為。另2021年9月4日下午，張男在B女住處琴房叫她，並乘她轉頭之際，涉嫌突然親吻嘴巴。

高雄地院依強制猥褻罪，判處張男執行刑3年5月，另違反性騷擾防治法部分，則處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。

張不服指出，為調整A女持笛姿勢，才摸到她手背、手心，若有猥褻等行為，她不可能繼續上課學習，並參加他的音樂會。又說，幫B女上課時，琴房有面大鏡子，如果在背後有任何動作，她應該都看的見，否認犯行。

高雄高分院據被害人等證詞，認定張男所辯不足採信，維持原審判決，仍可上訴。

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