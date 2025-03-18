澎湖203號線道中西段再傳車禍 3車連環撞4人受傷送醫

澎湖203號縣道中西段發生重大車禍，導致4人受傷送醫。（民眾提供）

2025/03/18 21:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣道203號線中西段再傳車禍！今（18）日晚間下班時間，發生1起連環車禍，3車連環撞，現場滿目瘡夷，令人慘不忍睹，導致4人輕傷送醫，3名駕駛經酒測無酒精反應，詳細肇事責任刻由警方調查釐清中，也再次凸顯中西段路段的危險。

馬公警分局調查指出，今日下午6時8分許，澎湖縣道203線8.02公里處道路岔路口（中西段）。1名駕駛自用小客貨車，沿縣道203線中西往中屯方向行駛，與對向自小客貨車發生碰撞，導致對向自小客貨再與另一輛自小客車碰撞，駕駛1人受傷送醫，另2人輕微擦挫傷自行就醫，經酒測3名駕駛都沒飲酒。

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澎湖縣政府消防局接獲報案後，今日下午6時2分受理警察局通報，湖西鄉（203）縣道中西段前有汽車相撞，無受困於車內情形。立即派遣白沙分隊救護車輛2車4人前往救援，由小隊長楊宏緯指揮搶救。下午6時11分消防局人車到達現場，經確認有3部轎車相撞，有傷者4名，由勤務人員現場處置後傷患4名，2名送衛生福利部澎湖醫院、2名送三總澎湖分院。

部澎傷者2名男性，主訴1名胸痛、1名膝蓋痛，擦挫傷，意識清醒；三總分院傷患2名女性，主訴1名右手疼痛無力、1名右側腹疼痛，臉頰擦傷，意識清醒。

至於中正橋進入中西段，因道路有縮減，4線縮成2線，時常發生車禍，多次出現機車自撞路樹或路燈死亡車禍，經過地方民意多次反應，雖然警方在道路劃設有槽化線，最近還加裝反光桿，但仍然傳出車禍。

澎湖203號縣道3車連環撞，導致4人受傷送醫。（記者劉禹慶攝）

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