直播界男神踢鐵板！ 胡凱彬涉圍毆長髮女員工羈押禁見

網路流傳影片，直播主胡凱彬帶領持球棒，進入員工宿舍毆打兩名員工。（擷取自社會事新聞影音）

2025/03/18 17:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕號稱「直播界男神」的彰化縣直播主胡凱彬，涉嫌率眾私刑圍毆離職的長髮女員工，警方日前組成專案小組攻堅，搜出多支刀械、假槍、棍棒，及販售仿冒LV、香奈兒等名牌飾品，將胡等17人帶回，依涉刑法詐欺、殺人未遂、傷害、商標法及組織犯罪條例等罪嫌移送，胡凱彬被羈押禁見。

胡凱彬的直播間就設在永靖老家的三合院，2020年疫情時，胡凱彬大手筆捐贈3萬片口罩給有需要的民眾，被鄉親稱為「直播暖男」，之後他一路做公益，包括購買滯銷的柚子給家扶兒，又購買300多件毯子送給彰化家扶兒，有人封他「公益男神」。

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但去年開始胡凱彬開始「形象崩壞」，經常在網路跟人互嗆，創造流量，10月間，胡凱彬聽聞旗下的長髮女員工疑在宿舍內吸毒拉K，帶了5、6名員工抄球棒前往宿舍打人，女員工被打到全身多處瘀青，影片在各大網路社群瘋傳，胡也提出對方「索賠300萬元買斷影片」對話，案發後女子前往警局提告殺人未遂及傷害罪，如今全案已進入司法偵辦。

員林警分局長吳詠傑表示，2024年12月接獲民眾報案，有直播主率眾私刑圍毆離職員工，即成立專案小組偵辦蒐證，發現以胡姓直播主為首之直播團隊，旗下有多名成員，經常藉勢藉端、聚眾鬧事。

另該直播團隊疑涉販賣知名品牌仿冒品，於直播中用話術讓民眾陷於錯誤，騙消費者下標購買，藉此謀取暴利，會同刑事警察局智慧財產權偵二隊、員林稽徵所前往查緝，將胡姓直播主等17人查緝到案，並查扣球棒、刀械、玩具槍等物，瓦解該不法組織，案經警詢後將依涉嫌刑法詐欺、殺人未遂、傷害、商標法及組織犯罪條例等罪嫌，移請彰化地方檢察署偵辦。

胡凱彬因殺人未遂及涉及組織犯罪，被檢方聲請羈押禁見獲准。（資料照，記者顏宏駿攝）

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