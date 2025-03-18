不是電影！機車賊拒檢一路狂飆 逆向逃竄3行政區栽在騎樓

黃嫌狼狽落網。（民眾提供）

2025/03/18 17:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓慣竊今（18）日騎贓車行經北屯區路口時闖紅燈遭攔查，未料黃男拒檢加速逃逸，甚至一度朝員警衝撞，警方隨即展開追緝，只見黃嫌一路逆向狂飆逃竄長達半小時，最後橫跨3個行政區後衝進騎樓，撞倒整排機車後狼狽落網，警方同時在他身上起獲毒品，詢後全案依法送辦。

台中市第五分局文昌所員警，今天上午9時30分執行交通稽查勤務時，於崇德路、崇德六路口發現41歲黃姓機車騎士紅燈左轉，經攔查時黃嫌拒檢逃逸，並試圖衝撞員警後展開逃竄，警方見狀立即尾隨，只見黃男在逃逸過程中不斷逆向行駛，沿著崇德路、熱河路、漢口路等主要幹道亂竄，甚至闖入雙向六車道的文心路。

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警方一路追緝並通報線上警力攔截圍捕，黃嫌在北屯、北區甚至到西屯3個行政區亂竄狂奔，最後在10時許逃回北屯區昌平路時衝進騎樓，撞倒多輛機車後摔倒，當場被警方壓制逮捕並依法執行附帶搜索，經查，黃嫌不但騎乘偷來機車，身上還攜帶毒品，全案詢後依竊盜、毒品及妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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黃嫌被帶回偵辦。（民眾提供）

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