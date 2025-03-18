假冒台大醫師誘人妻上床 拒分手恐嚇又性侵18次下場慘

北市孫姓男子佯稱台大醫師和已婚女發生一夜情，並恐嚇擬加害其夫，藉此性侵被害人18次，高等法院依18個強制性交罪，各判刑3年8月，另依恐嚇罪判刑3月。（情境照）

2025/03/18 17:57

〔記者楊國文／台北報導〕北市孫姓男子佯裝是整型外科醫師，在台大、馬階醫院任職，搭訕認識已婚的小芳（化名）並發生一夜情，並騙稱罹患大腸癌、脊椎椎病，2度向小芳騙取醫療費。小芳因有意和孫男分手，卻遭他以「我想殺妳丈夫」等話恐嚇，被迫發生18次性行為；高等法院依18個強制性交罪，各判3年8月，恐嚇罪部份判刑3月，另外，孫男在高院審理時撤回2個詐欺罪的上訴，各被判4月，均可易科罰金12萬元確定。可上訴最高法院。

檢方調查，孫男佯稱是台大、馬階醫院的整型外科醫師，對已婚女子小芳展開追求。小芳誤以為孫男是醫師，收入優渥，一時情不自禁，和孫男發生一夜情。

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孫男發現詭計得逞，從2022年5月底起，謊稱罹患大腸癌正在接受治療，治療過程中身體極為不適，醫療費用龐大，原本之收入銳減，想放棄治療，博取小芳同情，騙取她於同年6月10日交付40萬元給孫男。

孫男食髓知味，隔天又騙小芳稱罹患脊椎疾病，需支付電療費用，向她借5千元。小芳誤以為真，匯款5千元到孫男的帳戶內。

小芳懊悔自己為已婚女子，卻一時意亂情迷與孫男發生性關係，告知孫男稱想和他分手，並要求他償還40萬，並埋怨「我覺得你一下子太侵犯我生活了」、「你到處講你是我男友，你有顧慮到我形象嗎？」等話，孫男發現小芳有意疏遠，心有未甘，自2022年月6月底起，以通訊軟體、語音訊息傳送訊息，或當面告知小芳稱「若妳我分手，就要自殺」，並恐嚇稱「我要將和妳發生性行為的事講出去」、「我想殺妳丈夫」等話，還2度傳送槍枝照片給她。

小芳擔心若不順從孫男要求，孫男會不顧一切輕生自殘，並將婚外性行為公諸於世及孫男會加害丈夫性命，不敢違抗孫男要求，依孫男指示到北市中山區知名摩鐵等處發生18次性行為。

2023年1月18日，因孫男仍不斷以小芳家人、丈夫生命要脅她，讓她精神幾乎崩潰，才向丈夫道出實情，並報警將孫男查獲。

審理時，孫男應訊坦承詐欺犯行，並稱已陸續償還14萬多元，但否認強制性交，並未要脅小芳和他發生性行為。

台北地院不採信孫男辯詞，依2個詐欺罪，各判刑4月，均得易科罰金，並依18個強制性交罪，每罪各判刑3年8月。全案上訴高等法院。

高院審理時，孫男撤回2個詐欺罪的上訴而定讞，另追加孫男涉恐嚇罪，判刑3月，並依18個強制性交罪，每罪各判刑3年8月，可上訴最高法院。

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