梧棲區公所技佐勸導設立施工告示 竟遭包商攻擊

台中市府民政局長吳世瑋（左）致贈慰問金給吳姓技佐。（台中市府提供）

2025/03/18 16:04

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區公所昨（17）日上午10時30分接獲建設局養工處通知，民眾檢舉梧棲區港埠路二段有挖掘施工，現場卻未設置告示牌，公所農建課吳姓男技佐隨即前往勘查，發現水公司新裝自來水工程未設置告示牌，當場進行勸導，卻反遭3名施工人員勒住衣領抓傷及拿磚塊作勢攻擊。

民政局長吳世瑋今（18）日下午前往探視受傷同仁並致贈慰問金，將支持吳男提告。

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吳世瑋表示，該工程雖有申請路權，但水公司承商未依《台中市道路挖掘管理自治條例》規定，於道路挖掘及路面修復期間設置施工告示，且無視公權力存在，不聽勸導甚至暴力相向，造成吳姓技佐左下巴抓傷及左肩挫傷。對於公所人員執法卻遭到施暴，他感到痛心及不捨，同時全力支持吳姓技佐提告捍衛自身權益。

梧棲區長溫國宏說，吳姓技佐昨日遭遇攻擊後，基於安全考量，立即離開現場，並已前往梧棲童綜合醫院驗傷並至警察局備案。此外，針對現場未設置施工告示情形，公所已函文台灣自來水公司清水營運所限期改善，並請建設局依規裁罰；至於施工廠商不當行為，也請清水營運所善盡管理之責。

台水公司表示，包商昨日於港埠路施工時，因公所人員一開始未表明身分，雙方口角後引爆衝突，針對包商並未設置施工告示並分已開罰，並請包商約束工人言行。

清水分局指出，吳姓技佐有至安寧派出所提告傷害，另涉妨害公務部分，一併依法偵辦。

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