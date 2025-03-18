雲云科技董事長曾志新收押理由曝光 法官：預防再殺股東或員工

雲云科技董事長曾志新收押禁見。（資料照）

2025/03/18 15:39

〔記者張文川／台北報導〕雲云科技董事長曾志新，本月7日在公司當眾持刀刺死梁姓技術長，再企圖吞刀自殘被救回，昨天出院後隨即被拘提到案，台北地檢署複訊後聲押禁見，台北地院今庭訊後認為，曾男涉犯殺人重罪，不僅有自殘逃避刑罰的逃亡、影響員工證詞之虞，還須預防他再殺其他股東或員工，有羈押必要，故裁定羈押禁見。

北院裁定指出，曾男涉犯殺人罪嫌疑重大，因公司經營情況無法於近期內達成IPO（申請首次公開發行，原訂今年22億元的營業目標）募股上市的心願，對於公司其他股東、員工普遍心生怨懟，確實有事實足以認定，曾男有於短期內再對公司其他股東或員工再犯殺人之虞。

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北檢聲押主張，曾男有串證、滅證之虞，法院認為，目前尚無法認曾男有其他共犯，但他涉犯最輕本刑10年起跳的殺人罪，日後重刑可期，曾男可能為了避免遭受重刑，以公司董座的身分，左右公司其他員工或股東的證述，有相當理由足認他有串證、滅證可能。

法官考量曾男的權益保障，及公共利益維護的動態平衡，並審酌比例原則，認為本案受社會矚目，無法以具保等方式代替羈押，故裁定羈押曾男於台北看守所，並禁止接見、通信。

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