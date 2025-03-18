開車遇車禍 護理系學生葉依珊顧不了舊傷未癒狂壓700下CPR

葉依珊（中）為重傷騎士狂壓700下CPR。（輔英科大提供）

2025/03/18 16:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區17日發生一起機車碰撞車禍，蔡姓騎士倒地昏迷，輔英科大護理系學生葉依珊路過，不顧手臂骨折尚未痊癒，忍痛為傷者CPR（心肺復甦術）狂壓逾700下，網路一片按讚，遺憾的是，蔡男仍傷重不治，她得知消息後說，「心疼比手更疼」。

17日晚間6時許，大寮區萬丹路與捷西路口發生重大車禍，23歲的蔡姓男子與22歲黃姓騎士機車碰撞，黃姓騎士未受傷，但蔡姓騎士安全帽噴飛，趴臥在路面，圍觀路人見他一動也不動，不敢上前幫忙。

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葉依珊開車經過，立即下車趨前察看生命跡象，救護車隨即趕抵處置，救護員前往救護車拿ADE儀器時，由葉依珊接手CPR，直到救護員將傷者送醫才離去，她事後還在網路發文為傷者祈福。

蔡男送醫傷重不治，葉依珊奮力搶救生命身影則被貼上網路，網友狂讚，蔡的家屬悲慟不已，仍感謝葉的義舉。

20歲的葉依珊是彰化人，立志當護理師，曾就讀南投五育高中照顧服務科，前年南下高雄就讀輔英科大護理系，CPR早已練得駕輕就熟。

她說，一心只想著救人，忘了去年底才發生車禍，手肘骨折尚未痊癒，5、6分鐘內按了700多下，事後才覺得疼，但更心疼的是，傷者仍回天乏術，令人遺憾。

葉依珊擁有照顧服務員等證照，平日就在學校攻讀護理專業，利用假日當居服員，賺取學費和零用金。校方肯定葉見義勇為，今天決定敘獎獎勵。

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