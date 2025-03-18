爆改SWITCH全台最知名！ 盜版遊戲改機侵權逾億 任天堂提告

警方查扣的證物。（警方提供）

2025/03/18 16:22

〔記者許國楨／台中報導〕花蓮市陳姓男子提供SWITCH遊戲機改機服務，改機後的遊戲機可繞過系統檢查，讓成為會員客戶免費下載，還能遊玩數千款盜版遊戲等售後服務，並標榜「當天收件、當天改機」，在全台玩家中相當知名，案經刑事警察局智慧財產權偵查大隊循線收網，查出陳已改機850台，侵權市值破1億元，依法送辦。

刑事局智財大隊副大隊長葉明鐘今天說明案情指出，刑事局持續查緝非法任天堂SWITCH改機網路賣場，去年間發現有非法業者在臉書等網路平台，不斷推播非法SWITCH改機店家廣告，標榜「當天收件、當天改機」服務，購買後還有專屬會員LINE群組可以加入，期間經日商任天堂公司提告後，會同花蓮縣刑大成立專案小組。

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經查，涉案陳姓男子（46歲）以日本漫畫「幽遊白書」的角色為店名，使用住處作為收貨地點，完成改機後，再寄回給買家，身邊不留存改機商品，以製造斷點，全案在去年9月間持搜索票前往查緝，現場查扣盜版遊戲2.4萬片遊戲的主機、5.1萬片遊戲，以及改機晶片、排線、電銲槍、電子顯微鏡及電腦主機等證物。

據了解，陳男以宅配當日收貨及送貨，並於當日完成破解改機，改機方式係透過焊接「改機晶片」至原本機器主機板，當再次開機執行時，可以透過改機晶片讀取，繞過主機檢查措施，讀取虛擬系統介面，進而執行盜版遊戲，每台改機收費約6000元，並允許客戶加入LINE群組成為專屬會員，群組內可下載超過2.4萬款盜版遊戲，無償使用。

經查，陳男經營時間長達2年，已售出850台，經任天堂估算，估算侵權市值逾1億元，屬「全台最大宗SWITCH改機案」，詢後被依違反著作權法函送法辦。

刑事局呼籲，民眾勿購買非法改機SWITCH遊戲機，並拒絕使用盜版遊戲，除了下載盜版遊戲侵害著作權外，從事改機行為亦觸犯著作權法第80條之2「破解防盜拷措施」相關規定，警方將持續針對相關案件加強查緝，以確保我國智慧財產權保護之完善。

陳姓男子涉替消費者改造SWITCH遊戲機，可遊玩盜版遊戲，侵權市值破億元。（警方提供）

警方查扣的證物。（警方提供）

販售改機SWITCH示意圖。（警方提供）

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