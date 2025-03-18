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    首頁　>　社會

    台女被拐賣到柬埔寨 雙眼失明遭詐團被丟包路邊

    賴女受騙至柬埔寨詐騙園區，雙眼失明被丟包路邊，今與家人取得聯繫，近日可望返台。圖為家人與她視訊情況。（記者顏宏駿攝）

    賴女受騙至柬埔寨詐騙園區，雙眼失明被丟包路邊，今與家人取得聯繫，近日可望返台。圖為家人與她視訊情況。（記者顏宏駿攝）

    2025/03/18 16:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年34歲的賴女，1年多前被騙到泰國從事外賣工作，之後又被轉賣到柬埔寨的詐騙園區，因為雙眼失明、無法自理生活，被丟棄在路邊，最近才被安置在庇護所。日前她傳訊息給昔日的國中同學，同學急報國中老師並向警方報案，賴女已離開台灣572天，近期可望返台。

    已安置在庇護所 近期可望返台

    賴女目前待在庇護所，人身安全，並與家人取得聯絡，但他因患有糖尿病，未準時服藥，已雙眼失明，她只想趕快回家。

    據了解，賴女1年多前被朋友騙到泰國工作，之後又被轉賣至柬埔寨西港1個詐騙園區，她因為罹患糖尿病，又無服用藥物，導致視力全失，生活無法自理，無法工作，最終被詐騙集團丟棄在街頭，還好被熱心的路人發現，送往庇護所暫時安置。

    賴女的哥哥昨天前往田中警分局，透過警方向外交部查詢，確認妹妹平安，兩人也已通上電話和視訊。我方駐越南胡志明市台北經濟文化辦事處移民秘書向家屬說，受困的賴女已救出，現安置在寮國金邊庇護所。

    賴女今天透過視訊向媒體說，「現在情況還好，目前是安全的，現在只能看得見光，無法看到東西，希望可以快點回到台灣」、「剛開始很害怕，語言不聽、遇到困難時偶而會有人幫助，生活起居一開始有幾個中國人都可以幫忙，現在只能自己摸索」。

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