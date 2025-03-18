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    撞車丟下2000元跑了 網友喊慘了：肇逃就算2000美金也未必夠

    機車追撞轎車後倒地。（民眾提供）

    機車追撞轎車後倒地。（民眾提供）

    2025/03/18 16:11

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市蘇姓女子在網路社群Threads貼出圖文，指車輛遭從後追撞，對方趁她打110時，丟了2000元進來車裡就騎走了，「這錢是在可憐誰?」網友驚呼：「用小錢化大錢的人」，林園分局今（18）日表示，正通知駕駛到案說明，釐清肇責。

    林園分局於17日下午5時46分接獲通報，在大寮區鳳屏一路與忠孝路口有車禍發生，中庄所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

    現場為30歲蘇姓女子駕駛轎車，於鳳屏一路停等紅燈時，遭一輛摩托車碰撞車尾，摩托車肇事後逕行駛離，警方表示，目前已鎖定肇事車輛，將迅速通知肇事駕駛到案說明，依法偵辦。

    根據監視器畫面，一輛雙載機車行經肇事地點，不知何故追撞蘇女轎車倒地，駕駛迅速起身扶起車輛，隨後關切倒地的乘客，待乘客起身後，見到駕駛右手往蘇女轎車晃了一下，2人隨即上車離去。

    網友在蘇女的Threads留言，「肇事逃逸，罪加一等」、「這下子已不是賠錢就能了事了」、「就算是美金2000也未必夠」、「2000也太羞辱」。

    騎士關切倒地乘客狀況。（民眾提供）

    騎士關切倒地乘客狀況。（民眾提供）

    騎士丟了2000元進車內，逕行離去。（民眾提供）

    騎士丟了2000元進車內，逕行離去。（民眾提供）

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