竹市傳托嬰中心人員疏忽致4月大女嬰送加護病房 市府：檢察官偵辦中

新竹市府社會處表示，已交由檢察官偵辦中，並調閱相關監視器畫面釐情。（資料照）

2025/03/18 15:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市傳出東區某五星評價的托嬰中心內有4個月大的女嬰疑因托育人員疏忽，讓女嬰趴睡導致窒息，目前在醫院加護病房中心急救觀察，對此，托嬰中心初步回應對此事件很難過，已全力協助家長處理。市府社會處表示，已交由檢察官偵辦中，並調閱相關監視器畫面釐情。

新竹市有家長在臉書社群《新竹大小事》PO文提到，她的4個月大女兒日在新竹東區的托嬰中心因托育人員人為疏忽，導致趴睡窒息，女兒在托嬰中心一翻身卻趴在地墊40分鐘，目前仍在加護病房觀察中，情況不樂觀。質疑托嬰中心是這樣對待及照顧小嬰兒，而該托嬰中心標榜不趴睡，學費還不便宜，實質的照護竟然如此，讓人痛心及難過又無助，希望大家集氣，幫女兒渡過難關。

請繼續往下閱讀...

托嬰中心受訪初步承認有此事，托嬰中心人員都很難過，也會配合相關單位進行調查。

市府社會處表示，該私立托嬰中心3月11日發生幼兒在受托期間送醫事件，當天接獲通報即進行調查，除保全監視器畫面，並陳報新竹地檢署由檢察官指揮偵辦，確保幼兒受照顧權益。

另社會處12日派遣社工人員陪同家長到托嬰中心查看監視器畫面，並提供法律扶助及心理諮商等相關資源。13日也派員稽查，並詳細檢視監視器畫面，持續釐清事發當日的照顧人力配置及幼兒出席情形。且會用嚴謹態度釐清事件真相。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法