為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中又酒駕！ 醉男衝入9公尺深麻園頭溪 整輛車撞成廢鐵

    張男的紅色轎車撞成廢鐵，警消架梯將他救出。（民眾提供）

    張男的紅色轎車撞成廢鐵，警消架梯將他救出。（民眾提供）

    2025/03/18 13:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市本月8日才發生洗車工吳叡旻，無照且酒駕撞死高雄醫學大學陳姓大學生的憾事，台中警方大執法3天，不料，今天清晨4時許，又發生酒駕的車禍，張姓男子駕駛轎車，疾駛衝入台中市西區的深度9公尺的麻園頭溪，肋骨斷裂，身體多處擦挫傷，整輛轎車四輪朝天，撞成一團廢鐵，警方預計治療之後，將酒測逾公共危險罪標準值的張男，依公共危險罪法辦。

    中市警局一分局調查，33歲張男今天清晨4時許，酒後駕駛自小轎車，由大墩五街沿精誠路往五權西路方向行駛，行經右彎道時，他可能車速太快或醉酒恍惚，沒有順利轉彎，撞上人行道及路樹之後，又衝破欄杆，整輛車摔落麻園頭溪淪為廢鐵。

    張男肋骨斷裂，身體多處擦挫傷，意識清楚，由消防員架設梯子，將他從9公尺深的溪床救出，由救護車送至中山醫學大學附設醫院救護，警方酒測發現他酒駕屬實，將依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    張男的紅色轎車撞成廢鐵。（民眾提供）

    張男的紅色轎車撞成廢鐵。（民眾提供）

    張男的紅色轎車撞成廢鐵，警消架梯將他救出。（民眾提供）

    張男的紅色轎車撞成廢鐵，警消架梯將他救出。（民眾提供）

    張男的紅色轎車撞成廢鐵，他自己也受到肋骨骨折等傷勢。（民眾提供）

    張男的紅色轎車撞成廢鐵，他自己也受到肋骨骨折等傷勢。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播