台中又酒駕！ 醉男衝入9公尺深麻園頭溪 整輛車撞成廢鐵

張男的紅色轎車撞成廢鐵，警消架梯將他救出。（民眾提供）

2025/03/18 13:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市本月8日才發生洗車工吳叡旻，無照且酒駕撞死高雄醫學大學陳姓大學生的憾事，台中警方大執法3天，不料，今天清晨4時許，又發生酒駕的車禍，張姓男子駕駛轎車，疾駛衝入台中市西區的深度9公尺的麻園頭溪，肋骨斷裂，身體多處擦挫傷，整輛轎車四輪朝天，撞成一團廢鐵，警方預計治療之後，將酒測逾公共危險罪標準值的張男，依公共危險罪法辦。

中市警局一分局調查，33歲張男今天清晨4時許，酒後駕駛自小轎車，由大墩五街沿精誠路往五權西路方向行駛，行經右彎道時，他可能車速太快或醉酒恍惚，沒有順利轉彎，撞上人行道及路樹之後，又衝破欄杆，整輛車摔落麻園頭溪淪為廢鐵。

請繼續往下閱讀...

張男肋骨斷裂，身體多處擦挫傷，意識清楚，由消防員架設梯子，將他從9公尺深的溪床救出，由救護車送至中山醫學大學附設醫院救護，警方酒測發現他酒駕屬實，將依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張男的紅色轎車撞成廢鐵。（民眾提供）

張男的紅色轎車撞成廢鐵，警消架梯將他救出。（民眾提供）

張男的紅色轎車撞成廢鐵，他自己也受到肋骨骨折等傷勢。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法