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    留言「飛機上有炸彈」 19歲男落網稱：心情不好惡作劇

    19歲魏姓男子在桃園機場公司網站旅客信箱留言機上有炸彈，桃園地檢署偵結依違反民用航空法散布危害飛航安全不實訊息罪嫌起訴。（資料照）

    19歲魏姓男子在桃園機場公司網站旅客信箱留言機上有炸彈，桃園地檢署偵結依違反民用航空法散布危害飛航安全不實訊息罪嫌起訴。（資料照）

    2025/03/13 16:41

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園國際機場旅客服務信箱去年10月22日收到留言警告指稱，「大韓航空飛首爾航班有炸彈」。航空警察局追查發現住在新北市的19歲魏姓男子以母親手機上網留言，通知到案，魏男聲稱心情不佳而謊報飛機上有炸彈，訊後送辦。桃園地檢署調查後，今依違反民用航空法散布危害飛航安全不實訊息罪嫌起訴魏男。

    檢警調查，19歲魏男去年10月22日上午8點55分在新北市樹林區住處用母親手機上網，在桃園國際機場公司網頁旅客信箱，涉嫌以母名義留言「大韓航空往首爾航班有炸彈」，散布危害飛航安全的不實訊息。

    飛上有炸彈留言驚動桃園機場公司營運控制中心，立刻會同航警、航空公司對大韓航空航班機艙及旅客行李實施加強安檢，最後發現虛驚一場。航警局員警循線追查，通知魏母到案，釐清是兒子魏男所為，魏男到案供稱當時心情不佳，惡作劇留言。檢察官認為魏男所為涉犯民用航空法的散布危害飛航安全不實訊息罪，偵結提起公訴。

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