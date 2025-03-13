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    首頁　>　社會

    台中行車糾紛竟亮槍逼車 見警棄車逃逸留下大批槍毒

    蘇姓男子和傅姓男子有行車糾紛，竟沿路逼車狂追，警方獲報趕至，在車內發現改造手槍和子彈。（記者陳建志翻攝）

    蘇姓男子和傅姓男子有行車糾紛，竟沿路逼車狂追，警方獲報趕至，在車內發現改造手槍和子彈。（記者陳建志翻攝）

    2025/03/13 10:27

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名蘇姓男子（36歲）去年11底開車行經大里區時，因不爽傅姓男子（26歲）超車，亮槍恐嚇還沿路逼車狂追，傅男嚇到一路疾駛，最後躲進一棟大樓的地下停車場才甩掉蘇男，立刻向警方報案，員警獲報趕到，蘇男見狀棄車逃逸，警方在車內竟發現1把改造手槍、14顆子彈，還有海洛因、安非他命、毒咖啡包等大批毒品，2天後順利將蘇男拘提到案，近日槍枝鑑定出爐確定有殺傷力，依槍砲、毒品、恐嚇等罪嫌移送法辦。

    這名蘇姓男子，去年11月26日晚間開車行經大里區時，不滿傅姓男子（26歲）超車，先是亮槍恐嚇，接著沿路逼車危險駕駛狂追，傅男和車上的女乘客嚇到，一路在大里德芳南路、中興路附近小巷中逃竄，最後將車開進一棟大樓的地下停車場才甩開蘇男。

    傅男隨後向警方報案，員警獲報趕至追查蘇男行蹤，沒多久找到蘇男的車子，蘇男和同車曾姓男子見狀棄車逃逸，警方隨後在蘇男車子內發現1把改造手槍、子彈14顆、空包彈6顆、防彈背心1件、海洛因2包重2.97公克、安非他命104公克、毒咖啡包11包、依托咪酯菸彈1個，還有電子磅秤、吸食器等證物。

    蘇男逃逸後，警方立刻報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，2天後在一處租車行內持拘票將蘇男拘提到案，槍枝經送鑑定近日報告出爐證實有殺傷力，將蘇男依槍砲、毒品、恐嚇等罪嫌移送法辦。

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