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    氣他躲債不還錢！街頭巧遇分外眼紅 2男砸車傷人全進警局

    警方當場逮捕砸車傷人的曾男2人。（警方提供）

    警方當場逮捕砸車傷人的曾男2人。（警方提供）

    2025/03/11 20:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區發生激烈債務衝突！姚姓男子因借款150萬元遲遲未還，躲避曾姓債主等3人多時，未料雙方今天上午竟在路上碰個正著，曾男等人見狀火氣上升，當街攔車理論，最終演變成暴力攻擊砸車傷人，最後全被當場逮捕進警局。

    台中市第四分局今天接獲報案後，立即派員趕赴現場，發現48歲姚男身上有多處擦挫傷，隨即通報119救護人員到場包紮，並將其送醫治療，所幸無大礙，員警當場逮捕施暴之曾姓（38歲）及郭姓（32歲）男子，並查扣犯案球棒1支，全案依殺人未遂、妨害自由、傷害、強制及毀損罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

    經查，曾男、郭男及另一名吳姓男子（43歲）曾共同出資150萬元借款給姚男，沒想到對方遲遲不還，甚至避不見面，讓3人氣憤不已，今天上午曾、郭兩人開車行經向上路，意外撞見姚男開車立刻上前攔住他的去路，要求歸還欠款。

    雙方在路中央發生激烈口角，郭男甚至站在車前阻擋姚男駛離，而曾男更怒氣沖沖地拿起球棒，直接朝擋風玻璃猛砸，過程中姚男試圖躲避，仍被球棒波及，導致身上多處擦挫傷，路過民眾見狀驚慌報警，警方趕抵現場後，立即依現行犯逮人並依法送辦。

    分局長陳祥麟呼籲民眾，如有財務糾紛，應循合法管道解決，理性解決紛爭，切勿以暴力手段處理，以免觸法，警方將針對暴力滋事者，依法究辦，絕不寬貸，共維社會治安。

    救護車到場將掛彩姚男送醫。（民眾提供）

    救護車到場將掛彩姚男送醫。（民眾提供）

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