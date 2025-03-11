憂心父親遺產被查封 姊弟偽造協議書攔阻被判刑

法官審理後，依觸犯偽造文書罪，分別判處姊、弟二人有期徒刑2、4月，得易科罰金（記者吳昇儒攝）

2025/03/11 14:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆邱姓男子2022年繼承父親遺留的房產，被債主找上門，向法院聲請支付命令，將查封其繼承的房產。邱男向姊姊求救，2人偽造出借款協議書，將房子一半的所有權分給邱姊。法官審理認為，該協議書的見證人為死者邱父，但該文書是其死後才簽署，已觸犯偽造文書罪，分別判處姊、弟2人有期徒刑2、4月，得易科罰金。

檢警調查，邱男於2001年對外欠債，後來繼承父親房產後，被債主發現，向法院聲請支付命令，因邱男無力償還，便決定查封其房產。

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邱男為避免房屋遭查封，便與姊姊偽造一份協議書，內容提及因邱男曾向姊姊商借115萬元，若未歸還欠款，必須將其繼承的房產分一半給邱姊，見證人分別為死者邱父及邱母，填寫日期回溯到2002年3月8日；偽造成邱父曾經見證該筆協議。

法院審理時，邱姊辯稱父親留下2筆房產，分別給2個弟弟，自己分得現金，其中一名在2002年3月間，曾向自己借115萬元，還留有借據；當時父親便稱，如果弟弟屆時沒有還錢，房子要處置的話，自己可以分一半，借據也有這樣寫。後來弟弟又重新抄寫了一份，就是爭議的協議書，而原本的借據已經放很久了，不知去那，且都是自己人沒有計較那麼多，更沒有偽造文書。

邱男也辯稱，因為先前的協議書已經看不清楚、毀損了，所以才會重新抄寫製作，自己的母親也再次見證，自己只是重製證據。

法官調查，邱男2022年間透過友人幫忙偽造「協議書」，並用父親遺留下來的印章蓋在該文書內，並且製作日期更改為2002年3月28日，其中房產建號因查封需要已做更動，而文書上的建號竟與更動後相同，顯然事後撰寫，而姊弟倆卻拿該偽造文書做為證據，已觸犯偽造文書罪。

法官考量，該案由邱男主導，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；另邱姊涉案情節較輕，且無前科紀錄，故判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

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