長310公分木棍佔據車道 女騎士絆倒死亡包商判刑1年2月

李姓包商拆除棚架，將木棍任意棄置慢車道，絆倒女騎士傷重死亡，被橋頭地院判刑。 （記者鮑建信攝）

2025/03/10 21:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓包商為賺取600元，拆除空地棚架，竟涉嫌把長310公分的木棍，橫跨佔據慢車道，導致曾姓女騎士摔死，被橋頭地院依過失致死罪，判處徒刑1年2月。

據了解，2024年3月24日上午8點多，被告李男承攬梓官區芋寮路民宅前的空地拆除棚架，工錢只有600元。李男施工後，將拆除棚架後木棍，涉嫌放置在房屋前道路上，橫跨至芋寮路東往西向慢車道。

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不久，曾姓女子騎機車行經該處，撞及木棍人車倒地，導致頭部顱內出血、顏面骨骨折等多處傷勢，經救護車送醫急救，延至4月6日清晨，因中樞衰竭傷重死亡，岡山分局依涉嫌過失致死罪，將李男移送橋頭地檢署偵查、起訴。

李男指稱，指曾女騎車越過屋前一段距離後才摔車，不是是被木棍絆倒，可能是看路上的貓、狗，要閃避才摔倒，否認犯行。

承辦法官勘驗行車紀錄器畫面，木棍長達310公分，頭尾兩端併以木棒釘接，曾女騎車經過曾劇烈碰撞，隨後搖晃倒地受傷，認為李男所辯不足採信，並審酌他未和解、賠償，判處有期徒刑1年2月，可上訴。

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