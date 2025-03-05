王大陸涉教唆毆打司機鎖定動手3惡煞 警方今將逮人

知名藝人王大陸因涉嫌教唆毆打司機而被檢方聲押禁見，法院裁定500萬元交保。（資料照）

2025/03/05 11:59

〔記者徐聖倫、陸運鋒／新北報導〕藝人王大陸妨害兵役扯案外案，他涉教唆富二代友人游翔閔撂人尋仇，3名惡煞在新北市中和將連姓Uber司機打一頓。警方昨將王、游拘提到案，今有後續動作，目前已查清動手的3名惡煞來自桃園，將盡速緝拿歸案。

據悉，王大陸去年4月18日從台北市大安區住處叫Uber，搭車回戶籍地信義區取物後返回住處。期間王大陸先是不滿司機疑似多繞路浪費時間，起了第一波口角，返程下車後，又因鑰匙掉在車上，猛敲車窗要司機開門，雙方第二波口角國罵互飆，王大陸返家後越想越氣，於是叫唆游男協助報復。

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游男一口答應，透過關係鎖定連男動向，並叫了以24歲林姓男子為首的3名惡煞，去年4月25日晚間9時分乘2車來到新北市中和跟蹤連男。同樣開車的連男感到不對勁，於是報警，林等3人以懷疑雙方有擦撞為由帶過，警方留了3人資料後放雙方走人。

半小時後，林等3人在繼續跟蹤，終在華中橋頭攔下連男，將他拽下車打了一頓後走人。連男又返回派出所講述遭遇，警方當下告知他有提告權利，連男表示要自行去驗傷後再來報案製作筆錄，但在那之後，連男就再也沒有返回中和派出所。

案件爆發後，警方透過當初留下的資料，鎖定這3名惡煞來自桃園，首波拘提王大陸、游翔閔到案後，專案小組將盡速前往桃園將林等3人拘提到案。

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