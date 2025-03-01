保母遭誣虐死女嬰！怒告「彫博、鳳梨、勾惡」 法院判決出爐

彫博（左圖）將11個月大的女兒交由蔡姓保母照顧，2天後女嬰不幸身亡。事後，彫博帶人到蔡女家門口撒冥紙、丟雞蛋，甚至動手打保母。（圖擷取自臉書、YouTube；本報合成）

2025/03/01 22:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2021年，高雄刺青師彫博指控蔡姓保母虐待自己11個月大的女兒，導致其頭部重創死亡；隨後彫博的好友、網紅鳳梨（吳泓逸）及勾惡亦在社群媒體上發聲，使事件成為社會熱點。然而，檢方調查發現，女嬰體內驗出K他命反應，真正的致死原因疑為彫博長期吸毒，導致女兒吸入毒煙後發生意外，案件逆轉，蔡女獲不起訴處分。事後，蔡女因長期承受壓力，決定對彫博、鳳梨、勾惡提告求償各100萬元，橋頭地院近日作出判決，認定彫博須賠償蔡女2萬7千元，而鳳梨、勾惡則免賠。

回顧案件，2021年10月，彫博將11個月大的女兒交由持有合格執照的蔡姓保母照顧，2天後女嬰不幸身亡。彫博認為保母及其丈夫對孩子施暴，憤而提告傷害致死等罪，並在社群媒體上公布蔡女住處，引發關注。

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10月15日，彫博帶人到蔡女家門口撒冥紙、丟雞蛋，甚至有影片曝光，顯示蔡女遭黑衣男子掌摑、推打，彫博事後坦承動手。網紅鳳梨隨後開直播指控蔡女，勾惡則在YouTube頻道邀請彫博及女嬰阿嬤上節目，進一步引發輿論熱潮。

然而，檢察官深入調查後發現，女嬰體內驗出K他命，蔡女及其丈夫皆無毒品反應，反倒是彫博檢測呈陽性，研判孩子應是在家中吸入毒煙，導致頭部重摔死亡。因此，檢方於2023年6月對蔡女及其丈夫處分不起訴，並另案調查彫博涉過失致死及使未成年施用毒品罪。

雖然獲得不起訴處分，但蔡女的生活早已天翻地覆。她因輿論壓力暴瘦10公斤，不敢再從事保母工作，只能靠打零工維生，其丈夫的工作也因此受影響。蔡女甚至一度寫下遺書，陷入極度低潮，後來決定提告彫博、鳳梨及勾惡，求償各100萬元。

橋頭地院審理後認為，彫博不僅辱罵蔡女「X你娘」、「X你娘○巴」，還對其動粗，甚至公布住址，造成蔡女精神痛苦。因此，法官依傷害、恐嚇、公然侮辱等罪，判彫博賠償蔡女2萬7千元。

至於鳳梨與勾惡，法官認定鳳梨在直播時未揭露蔡女姓名、住址，其言論亦未超出社會公評範圍，因此免賠；勾惡在影片中雖下標「保母虐童」，但當時媒體也使用類似標題，且勾惡有邀請當事人討論案件，盡到了合理查證義務，亦判免賠。目前，全案仍可上訴。

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蔡女因長期承受壓力，決定對彫博、鳳梨（左圖）、勾惡（右圖）提告求償各100萬元，地院近日作出判決，認定鳳梨、勾惡免賠。（圖擷取自臉書、YouTube；本報合成）

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