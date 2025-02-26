闖712次ETC挨罰32萬不繳 男子遭查封土地扣存款

行政執行署嘉義分署執行人員查扣江姓男子的土地與存款。（行政執行署嘉義分署提供）

2025/02/26 15:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕雲林縣虎尾鎮江姓男子積欠汽車使用燃料費、高速公路ETC費用、罰鍰等共1274件，合計32萬4126元，其中ETC部分即有712件6萬8147元，移送行政執行署嘉義分署執行，經多次通知繳納，江男仍不理會，嘉義分署扣押他的農會存款並查封5筆土地，男子趕緊申請以查封土地擔保，先行繳納15萬7248元欠款，ETC費用部分全部清繳，餘款分7期繳納。

行政執行署嘉義分署表示，江男名下有4輛客貨車，自2022年1月起積欠多筆汽車使用燃料費、ETC費用及罰鍰，該案是行政院推動的「五打七安」政策相關案件，列為優先執行對象，執行人員多次通知繳納均不獲理會，期間並二度前往住處現場執行也未遇見江男，請在場員工轉知義務人前來繳納或提出分期繳納申請也未現身。

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執行人員調查其財產明細後，立即查封江男所有5筆位於虎尾鎮土地，並扣押農會存款，江男得知立即現身嘉義分署，表示未辦ETC電子標籤eTag條碼，也不知道不繳高速公路通行費1件會被罰300元。

江男說，自己每天要載貨經過20個收費站，每件罰300元，一天就要被罰6000元，很懊悔欠繳通行費還被罰鍰，隨即將712件ETC通行費案件及117件交通罰鍰案件共15萬7428元繳清，其餘欠款16萬6878元申請分7期繳納，執行人員也指導他前往高速公路服務站遠通電收櫃台辦理eTag電子標籤，以後直接從帳戶扣款。

江姓男子繳納欠款。（行政執行署嘉義分署提供）

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