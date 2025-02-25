「華爾街女神」陳莉婷涉助母奪產鐵槌殺姑 高院重判結果出爐

「華爾街女神」陳莉婷涉助母奪產鐵槌殺姑，高院依殺人未遂罪判陳母胡菁菁、陳莉婷均8年徒刑，可上訴。另外，胡、陳涉傷害罪已定讞。（資料照）

2025/02/25 12:57

〔記者楊國文／台北報導〕自稱靠投資美股賺到上億元身家的「華爾街女神」陳莉婷，被控為了幫母親胡青青爭奪上億元家產，夥同友人楊儒杰、詹勝雄用鐵鎚重擊胡青青的陳姓小姑頭部，被依家暴殺人未遂、傷害等罪起訴，台北地院依殺人未遂罪重判胡青青、陳莉婷母女各8年徒刑，另依家暴傷害罪判陳莉婷1年1月、胡青青1年徒刑；上訴後，高等法院判決胡女、陳莉婷均上訴駁回，其中，母女2人涉傷害罪已定讞。可上訴。

共犯楊儒杰部份，一審依幫助殺人未遂罪判刑3年半，高院今改判３年。另一共犯詹勝雄，將另行審結。

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檢警查出，胡青青因財產分配問題和陳姓小姑有齟齬，2022年6、7月間，她騙走小姑的身分證，將她名下房產設定抵押給某公司，再冒名提款。同年8月小姑發現胡青青的劣行，要求胡女寫切結書以承擔責任，胡青青遂拐騙小姑和其男友返家談判，並打電話向女兒陳莉婷求助。

胡青青不滿小姑與她對簿公堂，求助女兒陳莉婷，陳莉婷找來楊儒杰、詹勝雄2男相助，2男強勢以尼龍繩捆綁小姑情侶，並以布塊塞嘴。

陳莉婷拿出已寫好的字條「願出借本案不動產供陳莉婷周轉三年」、「願不追究陳莉婷與胡青青一切刑、民事法律責任」，但小姑只願在不動產上用印。

胡青青、陳莉婷不滿小姑提告，心生殺機，母女謀議殺害陳女，2023年9月29日，由詹男開車載胡、陳母女至小姑的北市信義區大樓住處埋伏，詹將車臨停在停車場準備接應，陳女負責把風，胡青青則持早先剛買的鐵鎚在手。

胡青青趁小姑返家搭電梯時，從後方用鐵槌襲擊小姑後腦，再強拉到逃生梯間猛烈敲擊頭部，小姑嚇得尖叫呼救，驚動鄰居報警，眾人才停手。陳女頭部遭鐵鎚連續重擊，血流如注，經送醫縫合傷口後生命無礙，倖免於死。

北院審理期間，陳、楊否認犯案，胡女雖坦承犯殺人未遂並違反保護令，否認預謀殺人，也否認有共犯。

合議庭認定陳、楊等人犯行明確，認為胡青青、陳莉婷母女僅因金錢糾紛，竟企圖謀取陳女性命，情節不輕，且陳莉婷無悔意，犯後態度惡劣，楊儒杰明知胡青青欲殺害陳女，不但未盡力阻止，還提供協助，依殺人未遂罪重判胡青青、陳莉婷母女各8年徒刑，另依家暴傷害罪判陳莉婷1年1月、胡青青1年徒刑，楊儒杰判3年半。全案上訴高院審理。

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