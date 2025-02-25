連署參選副總統卻涉嫌行賄 共和黨主席周克琦二審判3年

「共和黨」主席周克琦參選副總統，卻以每人200元現款行賄20多人連署，被判刑3年。（資料照，記者溫于德攝）

2025/02/25 09:59

〔記者楊國文／台北報導〕「共和黨」主席周克琦前年搭檔前十大槍擊要犯藍信祺登記參選副總統，卻以每人200元現款行賄20多人連署，台北地院依違反總統副總統選罷法的連署行賄罪，判3年徒刑、併科罰金200萬元，褫奪公權5年；他不服上訴，高等法院今維持一審判決，判決上訴駁回。仍可上訴。

檢方起訴指出，藍信祺與周克琦前年9月間有意搭檔參選第16任總統、副總統，經中選會公告為第16屆總統、副總統被連署人，徵求連署時間為前年9月19日至同年11月2日。

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檢方查出，周克琦為提升連署人數、拉抬聲勢，前年10月21日及22日在新光三越台北站前店前廣場舉辦造勢活動，並設立連署攤位舉辦連署活動時，周以每人200元的價格向5人收購連署書。

前年10月22日下午，周克琦再指示傅姓女子在亞洲廣場大樓外，以相同價位的200元收購20位民眾的連署書，數日後又在立法院外購得1份連署書。總計周花費5200元購得26份連署書。

台北地檢署調查後，指揮警調單位兵分4路搜索，並拘提周克琦到案，訊後聲押禁見獲准，周成為首位被收押的正副總統被連署人；藍信祺雖列為被告，但訊後獲請回。

北檢前年12月依總統副總統選舉罷免法的連署行賄罪起訴周克琦，藍信祺則獲不起訴處分，另外，協助周克琦發放款項的傅女等2名工作人員則獲緩起訴處分。

北院審理認定，周欲參選副總統，身為被連署人，竟以每人200元代價向連署人交付賄賂，廣泛行賄，且犯罪後矢口否認犯，全無悔意，判周3年徒刑、併科罰金200萬元，褫奪公權5年。周不服，上訴高等法院審理。

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