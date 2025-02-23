親述「假檢警」騙98萬過程 藝人譚艾珍教3防詐要訣

移居台南的71歲資深藝人譚艾珍，23日上午到台南北區振興里活動中心現身分享自己遭詐財慘痛經歷及提醒大家養成防詐要領。（圖：南市警五分局提供）

2025/02/23 12:46

〔記者王俊忠／台南報導〕已移居台南安平區的資深藝人譚艾珍，去年9月遭詐騙集團詐取98萬元。她於今天接受南市警五分局邀請在北區振興里活動中心與民眾分享其遭遇「假檢警」詐騙的經歷，她說，詐騙集團以「司法調查」為名，設下層層圈套，讓她一步步掉入陷阱，要提醒大家無論面對何種威脅，都應保持冷靜並撥打165反詐騙專線求證，避免上當受騙。

譚艾珍回憶道，當時詐騙集團成員假冒辦案的檢警人員，謊稱她誤入毒品刑案，要她交付現金幫忙檢警辦案，利用她對其他被害人的同理心而進行匯款，她形容指詐騙集團簡直像極專業的演員，以專業表演和精巧的情節設計，讓她防不勝防、掉入陷阱。

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譚艾珍認為，假檢警辦案的詐騙手法常讓人陷入恐慌，為此她分享3大防詐關鍵要訣：1.不透露個人資料、帳戶資訊，因為真正的司法機關不會要求你提供銀行存摺或匯款；2.不理會來路不明的電話或LINE訊息，遇到威脅恐嚇更應提高警覺；3.可透過165反詐騙專線或直接聯繫當地警局單位查證訊息的真假。

譚艾珍談到最後，她對與會的約250位里民說，詐騙集團成員最擅長製造恐慌，讓人失去判斷力，因此遇事、遇狀況最重要的是保持冷靜，不要輕信來電內容，更不要依對方指示操作金融提款機交易，希望透過她自身的遭騙經歷，讓更多人能提高警覺，避免受到「詐害」。

南市警五分局邀請資深藝人譚艾珍到北區振興里活動中心分享她遭詐財經歷與防詐要領，約有250位里民出席與會。（圖：南市警五分局提供）

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