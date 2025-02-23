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    屏東改裝車聚停車場內吵鬧 警開25張罰單

    屏東改裝車聚停車場內吵鬧，警方到場開單。（屏東警分局提供）

    屏東改裝車聚停車場內吵鬧，警方到場開單。（屏東警分局提供）

    2025/02/23 13:11

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣立民生立體停車場22日深夜聚集40餘輛改裝車聚，猛催油門製造噪音，讓附近民眾受不了，報警處理，屏東警方出動快打部隊到場，當場告發18件違規改車、6件未繫安全帶、1件無照駕駛，共開出25張的罰單，最高可開罰到6萬5400元。

    警方表示，位在屏東市的民生立體停車場，在22日晚間11點後出現大批改造車輛聚集，並且在深夜中猛催油門製造噪音，屏東警分局獲報民生立體停車場內有改裝車輛聚集，進行危險駕駛，警方當下立即調派線上快速打擊部隊20人前往現場，發現停車場內共聚集40餘輛車輛，車友透過網路社群貼文聚集，警方在各樓層逐一盤查車主及車籍，並在現場告發18件違規改裝車體及引擎、6件未繫安全帶及1件無照駕駛，同時嚴正警告現場車友，不得進行競速飆車、危險駕駛或噪音擾民行為。

    警方在事後也將調閱停車場監視器畫面，全面掌握參與車輛資訊，並函發車籍地警察機關約制，防止違規行為擴散，而改造車體及引擎可開罰900元~1800元，未繫安全帶可開罰1500元，無照駕駛可開罰6000元~24000元，因此該案最高可開罰65400元。

    屏東改裝車聚在停車場內吵鬧，警方到場逐一盤查開單。（屏東警分局提供）

    屏東改裝車聚在停車場內吵鬧，警方到場逐一盤查開單。（屏東警分局提供）

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