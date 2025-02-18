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    首頁　>　社會

    髮廊老闆涉摸乳猥褻害女子羞憤亡 南投國民法官參與審判

    女子到髮廊按摩卻遭業者強制猥褻，事後報案並尋短死亡，南投地方法院裁定由國民法官參與審判。（記者劉濱銓攝）

    女子到髮廊按摩卻遭業者強制猥褻，事後報案並尋短死亡，南投地方法院裁定由國民法官參與審判。（記者劉濱銓攝）

    2025/02/18 18:20

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉某髮廊林姓老闆，對上門按摩肩頸的女客摸乳與強制猥褻，事後女子求助113保護專線並報警，惟女子不堪受辱深感羞憤，2023年於草屯鎮住處輕生死亡，髮廊老闆被依妨害性自主罪嫌起訴，南投地方法院刑事裁定，該案應由國民法官參與審判，不得抗告。

    南投地院刑事裁定指出，林姓業者在水里經營髮廊，從事理髮、洗頭、按摩肩頸服務，2022年10月1名成年女子到髮廊要求按摩肩頸，林某卻引導至髮廊深處的躺椅，並見該處有屏風遮擋，且當時店內並無其他客人，林便假藉按摩肩頸，從後方將女子衣服拉起，用手解開內衣帶，從後背向下按摩至臀部。

    期間林某無視女子已用手壓住手部表達抗拒之意，又走到女子面前，將女子衣服、內衣拉起使其袒露胸部，並再度違反女子意願，徒手摸乳還往下觸摸至大腿根部內側，以此方式強制猥褻得逞。

    當時女子再次以手壓住林某的手，並將內衣穿起，向林某稱「你們都這樣沒有講的喔」等語，林某這才開始要替女子洗頭，待洗頭結束，女子即自行離去。

    事發後女子在2022年10月先求助113保護專線，直到2023年5月才報案，並於同年9月在南投住處尋短身亡。

    南投地檢署偵辦後，依妨害性自主罪嫌對林某提起公訴。法院裁定書指出，林姓業者涉犯刑法強制猥褻致人羞憤而自殺罪，可處10年以上有期徒刑，屬國民法官法第5條第1項第2款「故意犯罪因而發生死亡結果者」案件，因而裁定行國民參與審判，不得抗告。

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