摩鐵生產喪屍菸彈 製毒女遭喬裝買家警逮捕

摩鐵生產喪屍菸彈，製毒女遭喬裝買家警方逮捕，遭新竹地院重判。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/18 17:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有「喪屍菸彈」之稱的「依托咪酯」，因吸食者接連開車害死路人，政府於去年11月底將其從原本的第三級毒品提升為二級，而詹姓女子在此1個多月前，於新竹1家汽車旅館以毒品製作「喪屍菸彈」，然後帶出交易，結果遇上警方喬裝的買家，新竹地院依製造三級毒品罪將詹女判刑3年8月。

法官調查，詹女明知「依托咪酯」、「異丙帕酯」為毒品危害防制條例所規範第三級毒品（去年11月27日改列為第二級毒品），依法不得製造、販賣，竟基於販賣而製造第三級毒品之犯意，向真實姓名年籍不詳之人購買第三級毒品「依托咪酯」、「異丙帕酯」作為製毒之原料。

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去年10月8日下午4時40分前某時，詹女在新竹市1處渡假汽車旅館，把「依托咪酯」（或「異丙帕酯」）、丙二醇、丙三醇等原料加入同一容器後，將其加熱至一定溫度，再放置於水中搖晃均勻，待液體冷卻，以針筒注射至菸彈，而以此方式製造含第三級毒品「依托咪酯」或「異丙帕酯」成分之電子菸彈1批。

經喬裝買家的員警與詹女聯繫，雙方談妥以7萬元價格，交易含上述第三級毒品成分電子菸彈50顆後，詹女隨即開車，前往新竹縣竹北市某超商交易，結果被喬裝買家員警當場查獲。

法官審酌詹女本應思憑己力經營謀生，竟視政府反毒政策及宣導如無物，欠缺法治觀念，為謀非法獲利而製造第三級毒品，所為製造毒品行為將助長施用毒品惡習，並足以使施用者導致精神障礙與性格異常，甚至造成人民生命健康受損之成癮性及危險性，其不僅戕害國人身體健康，且有危害社會安全之虞，最後依製造三級毒品罪判刑3年8月，

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