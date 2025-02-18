南投交通大執法首日取締190件 這項違規66件要特別注意

南投17日起交通大執法，首日取締各項違規190件。（記者張協昇攝）

2025/02/18 15:10

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣警方為減少交通事故，確保行人安全，昨（17日）起一連3天全縣同步交通大執法，首日共取締190件 ，取締最多的是人行道違規停車101件，重點取締項目車不停讓行人與行人違規分別有18件、5件，另行經非號誌化路口未停車再開則有66件，警方表示這項違規駕駛人易疏忽，應特別注意。

南投縣警察局指出，今年1月1日起至2月11日，南投縣發生A1類交通事故共12件，行人死亡計3件3人，較去年同期2件2人增加1件1人。而行人交通事故，以車輛於路口未注意車前狀況、搶越行人穿越道，以及行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路為主要肇因，為確保行人安全，從昨天起至19日，規劃針對全縣24處易肇事路口，展開全縣同步交通大執法。

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警方指出，重點取締項目汽、機車於路口不停讓行人，可處1200元以上、6000以下罰鍰，機車一般會開罰1800元、汽車開罰6000元；行人不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮等違規行為，則可處500罰鍰；至於行經非號誌化路口，未依標誌、標線及號誌停車再開，則可處600元以上、1800以下罰鍰，機車一般會開罰1200元、汽車1500元、大型車1800元。

警方表示，今、明兩天將持續執法，呼籲駕駛人行經路口應慢（接近路口，減慢速度）、看（擺頭左右察看有無人車）、停（暫停禮讓行人先行），除避免違規荷包失血，最重要的是能確保行車安全，減少事故發生。

南投警方17日起一連3天交通大執法，加強取締車不停讓行人，確保行人安全。（記者張協昇攝）

駕駛人行經非號誌化路口，應依標線、標誌停車再開。（南投縣政府提供）

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