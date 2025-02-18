彰化鹹粥嬤笑了！ 金孫涉詐遭中國拘留 台商探望說了這句話

彰化伸港鹹粥嬤照常煮粥去賣，都有熟客會來購買。阿嬤得知金孫在中國情況不錯，心情也跟著好了起來。（賴清美提供）

2025/02/18 13:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉賣鹹粥維生阿嬤，一手帶大的20歲黃姓孫子去年在失聯300多天後證實，因涉及詐騙被拘留在中國山西公安局。陸委會與海基會今年1月還派員親訪阿嬤家，阿嬤當場跪求救孫。縣議員賴清美表示，阿嬤在元宵節接到政府電話，得知台商已去會面，金孫「規欉好好」，阿嬤聽到這就安心了！

賴清美說，她今天就跑去阿嬤在賣的鹹粥攤，阿嬤一看到她就很開心，原來是阿嬤在元宵節當天，有接到來自陸委會與海基會的電話，官員在電話中跟阿嬤說，台商已經去跟金孫面會，金孫氣色不錯，「規欉好好」。

請繼續往下閱讀...

賴清美表示，鹹粥嬤聽到來自官員的好消息，整個人都放心起來，畢竟是政府的轉達，就是有可信度。她也直接問阿嬤，「有要去山西探望嗎？」，阿嬤則是擔心山西很冷，至於要不要等天氣回暖再去山西，阿嬤沒有給予肯定的答案，但也沒有否定。

賴清美說，今天的氣候回暖，阿嬤很認真的照樣煮粥，如常賣鹹粥，都有熟客會跟阿嬤購買。原本阿嬤是擔心孫子在山西，在舉目無親下，不知道有沒有好好的。如今從官方聽到孫子「規欉好好」的消息，阿嬤都鬆了一口氣，心中的石頭終於放下了。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法